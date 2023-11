Die Bank CIC (Schweiz) AG stärkt ihren Verwaltungsrat

Basel – In den Verwaltungsrat der Bank CIC (Schweiz) AG sind vier neue Mitglieder gewählt worden. Sie sind bereits von der FINMA genehmigt.

Die vier neuen Verwaltungsräte heissen Roger H. Hartmann, Sophie Maillard, Thierry Marais und Florence Parly.

Roger H. Hartmann ist ein erfahrener Banker, der sich auf Vermögensverwaltung und die Transformation von Geschäftsmodellen in der Finanzbranche spezialisiert hat. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Ausland und über 15 Jahre Erfahrung in der Schweiz. Unter anderem war Hartmann von 2001 bis 2007 CEO der UBS (Luxembourg) S.A. Danach arbeitete er als Partner im Consulting und später als CEO bei weiteren Finanzinstituten in Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz.

Die berufliche Erfahrung von Sophie Maillard zeichnet sich durch ihre Expertise im Bereich des Banken- und Finanzregulierungsrechts aus. Die Anwältin verfügt über langjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung, wo sie bei der FINMA für die Bewilligungserteilung, die Aufsicht über Banken und Finanzdienstleister sowie für die Beratung von Finanzintermediären zuständig war. Aktuell ist sie als stellvertretende CEO und Verwaltungsrätin von BRP Bizzozero & Partners SA in Genf tätig, einer auf Banken-Compliance spezialisierten Firma, die sie vor 13 Jahren als Gründungspartnerin mitgegründet hatte.

Thierry Marais ist ein Berater mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bankensektor. Bis 2023 war er in leitender Funktion bei BNP Paribas tätig, wo er Teams von Senior Bankern leitete, nachdem er zuvor für die Beratung bei Fusionen und Übernahmen im Finanzsektor verantwortlich war. Er war bei zahlreichen grossen Transaktionen zwischen europäischen Banken, wie der Fusion der Caisses d’Epargne und der Banques Populaires zur BPCE-Gruppe oder der Übernahme von Fortis und BNL durch BNP Paribas als Berater tätig. Seit 2023 arbeitet er als unabhängiger Berater mit Schwerpunkt Finanzindustrie.

Florence Parly ist eine französische Politikerin und Managerin. Sie begann ihre Karriere im Wirtschafts- und Finanzministerium (Direction du Budget). Von 2000 bis 2002 war sie Staatssekretärin für den Haushalt. Anschliessend wechselte sie in die Wirtschaft und bekleidete verschiedene Führungspositionen bei der Air France-KLM-Gruppe. Im Jahr 2014 wurde Parly für die SNCF tätig und übernahm 2016 als CEO die Leitung von SNCF Voyageurs. Sie war ausserdem Mitglied des Comité de Suivi des Retraites, das dem Premierminister untersteht. Von Juni 2017 bis Mai 2022 war sie Verteidigungsministerin. (Bank CIC/mc)