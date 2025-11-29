Die BPER Bank Luxembourg S.A. hat sich für das OLYMPIC Banking System als neue Kernbankplattform entschieden

Zürich – Das im Herzen des Grossherzogtums gelegene Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle für die internationale Präsenz der BPER-Gruppe, einer der grössten Bankengruppen Italiens. Es bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Vermögens-, Privat- und Anlageverwaltung, Kreditdienstleistungen für Kunden, Treasury-Management, Wertpapierhandel und Verwaltungsdienstleistungen.

BPER hat eine strategische Initiative gestartet, um sein altes Kernsystem durch das OLYMPIC Banking System zu ersetzen, das eine vollständig integrierte Front-to-Back-Lösung für die Unterstützung aller Geschäftsabläufe bietet.

Aufbauend auf den Werten Transparenz, Innovation und enge Kundenbeziehungen, die sie von ihrer italienischen Muttergesellschaft übernommen hat, zeichnet sich die luxemburgische Niederlassung durch ihren maßgeschneiderten Ansatz und ihre Fähigkeit aus, die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft in einem der wettbewerbsintensivsten Finanzzentren der Welt zu erfüllen.

„Die Entscheidung für das OLYMPIC Banking System als unsere neue Kernbankplattform ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg der strategischen Transformation. Diese Lösung der nächsten Generation wird es uns ermöglichen, unsere Abläufe zu optimieren, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden ein nahtloses, durchgängiges digitales Erlebnis zu bieten. Durch die Modernisierung unserer technologischen Basis machen wir unser Geschäft zukunftssicher und positionieren uns für nachhaltiges Wachstum in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt.“ Paolo Zanni, Geschäftsführer, BPER Bank Luxemburg

„Wir sind stolz darauf, bei dieser strategischen Transformation mit der BPER Bank Luxembourg S.A. zusammenzuarbeiten. Die Entscheidung für das OLYMPIC Banking System unterstreicht unser gemeinsames Engagement für Innovation, operative Exzellenz und kundenorientiertes Banking. Mit einer modernen, API-fähigen Kernplattform versetzen wir die BPER in die Lage, ihre Agilität zu steigern, digitale Initiativen zu beschleunigen und in einem sich schnell wandelnden regulatorischen und finanziellen Umfeld effizient zu skalieren.“ Alan Goodrich, Regionaler Vertriebsleiter, ERI (Eri/mc/hfu)