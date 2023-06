Die Bundesgarantien für die CS-Rettung sind zurückbezahlt worden

Bern – Die für die Rettung der Credit Suisse gewährte Bundesgarantie in der Höhe von 100 Milliarden Franken ist per gestern Dienstag vollständig zurückbezahlt worden. Das sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch in der Sendung «10 vor 10» vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Um eine vergleichbare Situation künftig zu verhindern, bekräftige Keller-Sutter ihre Forderung, der Finanzmarktaufsicht Finma zusätzliche Kompetenzen zu übertragen. Es wäre gut gewesen, «wenn die Finma mehr Mittel gehabt hätte, um das Management der Bank zur Rechenschaft zu ziehen», so Keller-Sutter.

Eine 100 Prozentige Sicherheit gibt es aber laut Keller-Sutter nicht. «Man kann ja nicht alle Krisen verhindern, also wir sind ja nicht der Herrgott, der alles beherrscht.» Der Mensch bleibe Mensch. Und der Mensch mache Fehler. (awp/mc/ps)