Digital Asset Solutions: DeFi – Wie dezentralisierte Protokolle die Kreditmärkte neu strukturieren

Zug – Dezentrale Kreditmärkte sind eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Blockchain-Wirtschaft. Sie ermöglichen die Kreditaufnahme und -vergabe ohne Intermediäre – transparent, global und rund um die Uhr. Der DeFi- Kreditmarkt profitiert direkt vom starken Wachstum von Stablecoins und sogenannten Real-World-Assets (RWAs) – also tokenisierten Vermögenswerten.

Im Vergleich zu herkömmlichen Abrechnungssystemen ermöglichen Blockchain-Netzwerke eine transparente, effiziente und kostengünstige Abwicklung von Transaktionen rund um die Uhr, über Grenzen hinweg und ohne zentrale Vermittler. Dabei geht es nicht mehr nur um Kryptowährungen, sondern zunehmend auch um die Abwicklung und Besicherung von tokenisierten Real-World-Assets (RWAs) – wie digitale Abbilder von Währungen, Anleihen oder anderen Vermögenswerten.

DeFi-Kreditprotokolle: offen, effizient, global

Dezentralisiert Kreditvergabe-Märkte repräsentieren einen funktionalen, wenn auch noch jungen, digitalen Kapitalmarkt, mit hoher Transparenz, 24/7-Verfügbarkeit und globalem Zugang. Für institutionelle Akteure bieten sich Chancen in den folgenden Bereichen:

Ertragsgenerierung durch dezentralisierte Kreditvergabe mit überschaubarem Risiko (z. B. über US-Treasury-gesicherte RWAs)

durch dezentralisierte Kreditvergabe mit überschaubarem Risiko (z. B. über US-Treasury-gesicherte RWAs) Effizienzgewinne bei Sicherheitenverwaltung, Abrechnung und Clearing

bei Sicherheitenverwaltung, Abrechnung und Clearing Zugang zu neuen Zielgruppen und globalen Kapitalströmen

In diesem Zusammenhang entwickeln sich dezentralisierte Kreditprotokolle zu einer ernsthaften Alternative zur traditionellen Kreditvergabe. Mit einem Marktvolumen von über 40 Mrd. USD für sogenannte Kreditprotokolle hat sich dieser Sektor als stabiler und innovationsgetriebener Markt etabliert.

Marktmechanik: Wie DeFi-Kredite funktionieren

Im Gegensatz zum traditionellen Finanzwesen erfolgt die Kreditvergabe bei DeFi vollständig programmatisch über sogenannte Smart Contracts. Diese digitalen Verträge kodieren die Regeln für die Besicherung, Zinsberechnung und Rückzahlung direkt im Code, ohne Vermittler, manuelle Prüfungen oder zentrale Verarbeitung. Die Nutzer hinterlegen digitale Vermögenswerte wie Bitcoin usw. als Sicherheiten und erhalten ein Darlehen im Gegenzug – in der Regel in Stablecoins. Die Positionen werden automatisch aufgelöst, sobald die Unterdeckung einen vordefinierten Schwellenwert erreicht.

Die DeFi-Kreditmärkte werden in vier Haupttypen unterteilt:

Überbesicherte Kreditvergabe (z. B. Aave, Compound): Die Nutzer müssen mehr Sicherheiten hinterlegen, als sie ausleihen dürfen. Dies minimiert das Ausfallrisiko; die Verwertung erfolgt automatisch über das Protokoll.

(z. B. Aave, Compound): Die Nutzer müssen mehr Sicherheiten hinterlegen, als sie ausleihen dürfen. Dies minimiert das Ausfallrisiko; die Verwertung erfolgt automatisch über das Protokoll. Stablecoin-basierte Ausleihe (z. B. MakerDAO): Nutzer generieren eigenständig Stablecoins wie DAI, indem sie digitale Vermögenswerte in ein sogenanntes Tresor-System einzahlen.

(z. B. MakerDAO): Nutzer generieren eigenständig Stablecoins wie DAI, indem sie digitale Vermögenswerte in ein sogenanntes Tresor-System einzahlen. Optimierte Kreditvergabe (z. B. Morpho Blue): Diese Protokolle stellen eine strategische Verbindung zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern her, um Zinssätze, Sicherheiten und Konditionen individuell anzupassen – oft effizienter als herkömmliche Pool-Modelle.

(z. B. Morpho Blue): Diese Protokolle stellen eine strategische Verbindung zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern her, um Zinssätze, Sicherheiten und Konditionen individuell anzupassen – oft effizienter als herkömmliche Pool-Modelle. Unterbesicherte Darlehen (z. B. Maple Finance): Diese Modelle richten sich an institutionelle Akteure, bei denen die Kreditwürdigkeit durch externe Überprüfungsprozesse (KYC, Due Diligence) und reale Cashflows sichergestellt wird.

Die durch die Kreditvergabe generierten Gebühren fliessen hauptsächlich an Liquiditätsanbieter, die Kapital bereitstellen. Ein kleiner Teil wird bei führenden Protokollen an die Inhaber der eigenen Kryptowährung des Protokolls weitergeleitet. So entstehen nachhaltige Geschäftsmodelle, die jährliche Gewinne im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaften – völlig transparent und auf der Kette überprüfbar.

Enormes Potenzial – aber nicht ohne Herausforderungen

Der weltweite Markt für besicherte Kredite ist mit einem geschätzten Volumen von über 15 Billionen Dollar eines der grössten Segmente in der Finanzbranche. Er wird derzeit von traditionellen Instrumenten wie Hypotheken, Autokrediten und Lombardkrediten dominiert. Mit der fortschreitenden Tokenisierung von realen Vermögenswerten und der Automatisierung durch intelligente Verträge entsteht eine digitale Infrastruktur, die das Potenzial hat, bestehende Strukturen grundlegend zu verändern.

«Dezentrales Finanzwesen (DeFi) ist eine aussergewöhnliche Innovation. Sie macht die Märkte schneller, billiger und transparenter.» Larry Fink, CEO von BlackRock

Nicht nur spezialisierte Krypto-Protokolle, sondern auch Giganten wie BlackRock, Franklin Templeton und Fidelity investieren in diese Entwicklung – sei es durch tokenisierte Staatsanleihen, eigene Stablecoin-Strukturen oder Infrastrukturpartnerschaften. Gleichzeitig profitieren die Anleger direkt: Wer in die nativen Token der führenden Kreditprotokolle investiert, partizipiert an den Gebührenströmen und Governance-Mechanismen dieser neuen digitalen Kreditmärkte. Die aktuelle Marktkapitalisierung dezentraler Finanzplattformen liegt bei rund 34 Milliarden Dollar und konkurriert zunehmend mit den traditionellen Finanzinstituten, deren Marktwert in Billionenhöhe gemessen wird.

Trotz inhärenter Risiken – wie technische Schwachstellen, mangelnde Rechtssicherheit oder Liquidationsvolatilität – entwickelt sich der DeFi-Lending-Markt rasch von einer experimentellen Idee zu einer strukturierten, regulierbaren Anlageklasse.

Investoren, die technologische Entwicklungen frühzeitig erkennen, regulatorische Trends antizipieren und sich strategisch innerhalb des DeFi-Ökosystems positionieren, sichern sich den Zugang zu einer sich entwickelnden globalen Finanzinfrastruktur – unabhängig von Schaltern, Geschäftszeiten und zentraler Kontrolle. (DAS/mc/hfu)

Digital Asset Solutions