Dolder Grand führt neu einen Bankomaten für Kryptowährungen

Zürich – Ab sofort können Gäste des Zürcher Hotels Dolder Grand an einem Krypto-Bankomaten Kryptowährungen vor Ort kaufen und verkaufen. Möglich macht das ein Gerät vom Schweizer Kryptowährungs-Finanzspezialisten Värdex Suisse. Bereits seit einiger Zeit können im Dolder Grand Übernachtungen, Essen, Getränke sowie Spa-Treatments mit Bitcoin bezahlt werden.

Am ATM von Värdex lassen sich Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Die gebräuchlichsten Währungen Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash können gegen Schweizer Franken und Euro getauscht werden. Värdex, als grösster Krypto-Finanzdienstleister im Retail-Segment, betreibt unter anderem das grösste Netz an Krypto-ATMs in der Schweiz. An über 70 Schweizer Standorten kann man Kryptowährungen an Automaten von Värdex kaufen und verkaufen.

Die Nachfrage an Kryptowährungen hat seit Ausbruch der Corona-Krise weiter deutlich zugenommen. So nutzen viele die Värdex-Automaten, um erste Erfahrungen mit Kryptowährungen zu sammeln. Entsprechend besteht auch am Värdex-Bankomaten im Dolder Grand die Möglichkeit, Teile von Kryptowährungen in kleiner Stückelung zu erwerben. So besteht die Möglichkeit, sich mit Kryptowährungen vertraut zu machen, ohne etwa gleich einen ganzen Bitcoin (aktueller Wert rund 10’000 Franken) kaufen oder verkaufen zu müssen. (mc/pg)

Värdex

Dolder Grand