Ecorobotix sichert sich 150 Mio Dollar zur Beschleunigung der KI-gestützten Plant-by-Plant-Pflege

Yverdon-les-Bains – Ecorobotix, weltweit führend im Bereich der KI-gestützten Ultra-High-Precision-Spritztechnik (UHP), treibt die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft mit Innovationen voran, die die Gesundheit und Effizienz von Nutzpflanzen verbessert. Aufbauend auf seinem rasanten Wachstum, erfolgreichen Feldversuchen und einer soliden finanziellen Grundlage mit 150 Millionen US-Dollar, die in Serie C (45 Mio. US-Dollar, 2024) und Serie D (105 Mio. US-Dollar, 2025) aufgebracht wurden, wird das Unternehmen seine neuesten Entwicklungen auf der Agritechnica im November dieses Jahres in Hannover präsentieren.

Im Zentrum des Erfolgs von Ecorobotix steht die Plant-by-Plant™-KI-Technologie, die jede einzelne Pflanze mit unvergleichlicher Präzision unterscheiden und behandeln kann, wobei die Spritzfläche nur wenige Zentimeter beträgt. Dieser Ansatz reduziert den Einsatz von Pestiziden und anderen Pflanzenschutzmitteln um bis zu 95 % bei gleichbleibender Wirksamkeit. Für Landwirte sind die Vorteile weitreichend: die sichere Verwendung nicht-selektiver Produkte, geringere Inputkosten, die Einhaltung immer strengerer Vorschriften und letztendlich höhere Erträge.

Innovation durch Investitionen vorantreiben

Diese neuen Fortschritte werden dank der starken Unterstützung des Unternehmens durch globale Investoren ermöglicht. Die Serie-D-Finanzierungsrunde wurde von Highland Europe, einem der führenden Risikokapitalfonds Europas, angeführt, wobei ECBF und McWin Capital Partners (McWin Food Tech Fund) ebenfalls als neue Investoren hinzukamen.

«Dank dieser jüngsten Investitionsrunden konnten wir unsere Innovationskraft beschleunigen, in neue Kulturen zu expandieren, unsere Produktpalette erweitern und unsere fortschrittlichen Algorithmen für den Pflanzenbau schneller auf den Markt bringen. Dank des Vertrauens unserer Investoren können wir eine bewährte Lösung skalieren, um weltweit Lebensmittel von besserer Qualität zu liefern.» Dominique Mégret, CEO von Ecorobotix

Präsentation neuer Innovationen auf der Agritechnica 2025

Im November dieses Jahres wird Ecorobotix auf der Agritechnica seine neueste Innovation vorstellen, die weltweit neue Maßstäbe im Pflanzenschutz setzen wird.

«Landwirte stehen heute den steigenden Kosten, Arbeitskräftemangel und dem Druck gegenüber, den Einsatz von Betriebsmitteln zu reduzieren und gleichzeitig mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Unsere neue Innovation geht in Sachen Präzision noch einen Schritt weiter, um ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen.» Dominique Mégret, CEO von Ecorobotix

Über die neuen Investoren

Highland Europe investiert in außergewöhnliche Technologie- und Konsumgüterunternehmen in der Wachstumsphase. Highland Europe wurde 2012 offiziell gegründet und hat seitdem über 2,75 Milliarden Euro aufgebracht. Die gemeinsame Investitionsgeschichte von Highland in den USA, Europa und China umfasst mehr als 45 Börsengänge, über 150 M&A-Exits und 40 Unternehmen mit einem Wert von über einer Milliarde Dollar.

Der European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) ist der führende Risikokapitalfonds, der sich der Beschleunigung des Übergangs Europas zu einer nachhaltigen, kreislauforientierten Bioökonomie widmet. Mit einem verwalteten Vermögen von 300 Millionen Euro investiert der ECBF in Unternehmen in der Wachstumsphase. Als Fonds gemäß Artikel 9 der SFDR kombiniert der ECBF strenge ESG-Standards mit fundierter Branchenexpertise, um wirkungsvolle Innovationen zu skalieren.

McWin Capital Partners („McWin“) ist eine auf das Lebensmittel-Ökosystem spezialisierte Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft. Mit fundierter Branchenexpertise in drei Geschäftsbereichen; Lebensmitteltechnologie, Gastronomie und Restaurants, hat sich McWin zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelbranche durch positive Veränderungen voranzubringen und im Namen der Investoren und Portfoliounternehmen der McWin-Fonds Mehrwert zu schaffen, indem es seine Größe, sein Netzwerk und seine Erfahrung nutzt, um herausragende Renditen zu erzielen.

Ecorobotix würdigt auch die eintscheidende Unterstützung seiner langjährigen Partner wie 4FOX Ventures, AQTON, BASF Venture Capital, Capagro, Cibus Capital, Flexstone Partners, Fondation Domaine de Villette, Meritech, Stellar Impact, Swisscanto, Swisscom Ventures und Yara Growth Ventures. (Ecorobotix/mc/hfu)