ED&F Man Capital Markets und SEBA Bank arbeiten für einen neuen Kryptowährungsservice zusammen

Zug – ED&F Man Capital Markets und die Schweizer SEBA Bank haben heute eine neue Zusammenarbeit vorgestellt, bei welcher sie ihren Kunden eine Depot- und Margin-Zahlungslösung anbieten. Diese Depot- und Bankbeziehung bietet Händlern enorme Vorteile, da sie ihre Krypto-Depots und Margin-Zahlungen bei der SEBA Bank eng mit ihrem Futures-Konto bei ED&F Man Capital Markets abstimmen können.

Trader werden auch von der Effizienz ihrer Finanzierungsanforderungen nach dem Handel profitieren.

Kunden, sowohl aus dem Kryptowährungsbereich als auch traditionelle Institutionen werden in der Lage sein, beide Seiten des Handels abzudecken. ED&F Man Capital Markets, ein führender FCM in dieser Anlageklasse, kann auf die regulierten Börsen zugreifen, während die SEBA Bank den physischen Vermögenswert halten wird, um die Bargeldseite der Trades zu erfüllen. Die Zusammenarbeit wird es den Kunden ermöglichen, ihre Kryptowährungsbestände effizienter zu nutzen, wenn sie auf die Futures-Märkte zugreifen, was neben anderen Vorteilen die Bedingungen für die Finanzierung des Basishandels verbessert.

Gary Pettit, Chief Executive Officer UK von ED&F Man Capital Markets, kommentierte die Ankündigung: „Wir sind Vorreiter in unserer Branche, wenn es darum geht, unseren Kunden innovative Lösungen für den Handel mit Futures und Optionen auf Kryptowährungen anzubieten. Diese neueste Initiative wurde speziell entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, eines ihrer grössten Probleme zu lösen – wie sie ihre Positionen absichern können, ohne bedeutende Bilanzpositionen zu binden. Die Bündelung der Fähigkeiten der SEBA Bank mit unserer Expertise als FCM schafft ein leistungsstarkes Werkzeug, das es Händlern ermöglicht, ihre Handelsziele zu erreichen.“

Guido Bühler, Chief Executive Officer der SEBA Bank, fügte hinzu: „Unsere Partnerschaft schafft eine gewinnbringende Kombination aus monetären und zeitsparenden Vorteilen für die Trader. Sie verkörpert das Engagement von zwei Branchenführern, welche die Anforderung verstehen, die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, indem sie ein wirklich überzeugendes Marktangebot in der hochdynamischen Anlageklasse der Kryptowährungen schaffen. Mit unserem ISAE 3402 (Type 1+2) zertifizierten Custody Storage in Kombination mit einer breiten Palette von Handels- und Kreditangeboten sind wir gut gerüstet, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, die wir mit ED&F Man Capital Markets gemeinsam haben.“ (SEBA/mc/hfu)