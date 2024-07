Edmond de Rothschild ernennt Regine Wiedmann zur Head of Distribution in der DACH-Region

Genf – Edmond de Rothschild Asset Management gibt die Ernennung von Regine Wiedmann zur Head of Distribution für die DACH-Region bekannt. Regine Wiedmann, seit Januar 2022 Head of Distribution Germany & Austria, übernimmt mit sofortiger Wirkung zusätzlich die Verantwortung für die Schweiz.

In ihrer neuen Funktion als Head of Distribution für die DACH-Region wird Regine Wiedmann die Vertriebsaktivitäten für institutionelle Kunden und Distributoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorantreiben. Mit der Ausweitung ihres Verantwortungsbereichs auf die Schweiz wird sie auf den Erfolgen aufbauen, die sie und ihr Team in Deutschland und Österreich erzielt haben, und die Kundenbasis zwischen Genf und Zürich weiter ausbauen. Wiedmann wird direkt an Marie Jacot, Global Head of Distribution bei Edmond de Rothschild AM, berichten und von Frankfurt und Genf aus tätig sein. (Rothschild/mc/hfu)