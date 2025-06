REIM ernennt Klaus Schmitz zum CIO Europe und Executive Chairman UK

London – Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) hat Klaus Schmitz mit Wirkung zum 1. September 2025 zum Chief Investment Officer Europe und Executive Chairman von Edmond de Rothschild REIM UK ernannt.

Von London aus wird Schmitz Mitglied des Executive Committee von Edmond de Rothschild REIM und berichtet an die Co-CEOs Pierre Jacquot und Arnaud Andrieu. In seiner Doppelfunktion wird er die paneuropäische Investitionsstrategie von Edmond de Rothschild REIM vorantreiben, die Investitionsaktivitäten steuern und dazu beitragen, die Beziehungen zu Kapitalpartnern in den wichtigsten Märkten zu stärken.

In seiner neuen Rolle soll Schmitz den Immobilienbereich gezielt darauf ausrichten, die Anforderungen der Anleger mit Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in den Bereichen Logistik, Wohnen, gemischte Nutzung und Betriebsimmobilien zu erfüllen, schreibt REIM in einer Medienmitteilung. Zudem übernimmt er den Vorsitz im Investmentkomitee von Edmond de Rothschild REIM. Als Executive Chairman von Edmond de Rothschild REIM UK wird er das lokale Team dabei unterstützen, die Marktpräsenz im Vereinigten Königreich weiter auszubauen und die Nähe zu den institutionellen Partnern in London zu stärken.

Schmitz verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Real Estate Private Equity, Kapitalmärkte und länderübergreifende Transaktionen. Er kommt von Ares Management, wo er als Managing Director mit Schwerpunkt auf dem DACH-Markt tätig war. Zuvor war er Executive Chairman und Verwaltungsratsmitglied der Peach Property Group, einer in der Schweiz börsennotierten Wohnimmobilienplattform. Darüber hinaus hatte er Positionen bei Starwood Capital Group, N. M. Rothschild & Sons und PIMCO inne. Schmitz hat einen Master of Business Administration der Harvard Business School sowie einen Bachelorabschluss in Philosophie und Volkswirtschaftslehre von der London School of Economics. Er bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Wohn-, Logistik- und Büroimmobilien sowie im Umgang mit notleidenden Krediten, Sondersituationen und Distressed Credit mit. (REIM/mc/pg)