Ehemaliger Julius Bär-Banker Peter Gerlach verstärkt Amnis-VR

Über Amnis

Amnis wurde 2014 gegründet und vereinfacht das internationale Geschäft für KMU. Die Online-Plattform ermöglicht es KMU globale Zahlungen und damit zusammenhängende Devisengeschäfte einfach, schnell und günstig abzuwickeln. Mehr als 1’000 Schweizer KMU vertrauen bereits auf die Dienstleistung, die Expansion nach Europa ist geplant.

Die Amnis WebApp entstand durch die Idee, die Arbeit für KMU Finanz-Verantwortliche neu zu erfinden, indem Hindernisse im globalen Zahlungsverkehr radikal eliminiert werden. Internationale Zahlungen werden so schnell, einfach und günstig ausgeführt wie lokale Überweisungen. Amnis ermöglicht KMU bereits Zahlungen in über 50 Währungen. Demnächst können Amnis-Kunden zudem sehr einfach auch Fremdwährungen mittels IBAN-Account empfangen.

Über das Amnis Peer-to-Peer-Netzwerk können sich KMU mit ihren Lieferanten verbinden, um in Echtzeit in sämtlichen Währungen kostenlose Zahlungen auszuführen. Dank des digitalen KMU-Onboardings ist dies ohne grosse Hürden möglich. www.amnistreasury.com



