Ehemaliger Swiss-Life-CEO Bruno Pfister unterstützt Selma als Advisor

Zürich – Selma, die digitale Vermögensverwaltung für die Schweiz, gewinnt Bruno Pfister als strategischen Advisor. Der ehemalige Group CEO von Swiss Life bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in Banking, Versicherung und Vorsorge mit. Er unterstützt Selma dabei, Menschen vor und nach der Pensionierung mit einer Kombination aus KI-gestützter und persönlicher Beratung zu begleiten.

Jedes Jahr gehen in der Schweiz über 100’000 Menschen in Pension. Rund die Hälfte bezieht ihr Pensionskassenguthaben ganz oder teilweise als Kapital, zusammen rund CHF 17 Milliarden pro Jahr. Viele stehen dabei vor komplexen Entscheiden: Rente oder Kapital, Staffelung der Bezüge aus 2. Säule und Säule 3a, steueroptimiertes Timing und die Frage, wie das Vermögen sicher und langfristig angelegt wird. Selma will diese Entscheide für alle zugänglich machen, nicht nur für sehr vermögende Kunden.

«Mit Bruno gewinnen wir jemanden, der den Schweizer Vorsorgemarkt wie kaum ein anderer kennt. Seine Erfahrung hilft uns, Selma zum vertrauenswürdigen Begleiter für die Zeit rund um die Pensionierung zu machen.» Patrik Schär, CEO von Selma

«Viele Menschen fühlen sich in Finanzfragen alleine gelassen und bei wichtigen Entscheidungen, wie Rente oder Kapitalbezug der Vorsorgegelder, schlicht überfordert. Selma gibt diesen Menschen einen einfachen und kosteneffizienten Zugang zu KI-basierter Beratung und digitalisierter individueller Vermögensverwaltung. Damit haben diese Menschen mehr von ihrem Geld.» Bruno Pfister

Über Bruno Pfister

Bruno Pfister ist Rechtsanwalt mit MBA und begann seine Karriere bei J.P. Morgan im Investment Banking. Nach acht Jahren als McKinsey-Berater von Finanzdienstleistern wurde er Finanzchef der LGT Gruppe und danach Produktverantwortlicher bei der Credit Suisse.

2002 wechselte er als Group CFO zu Swiss Life, wurde danach CEO International und führte die Gruppe von 2008 bis 2014 als Group CEO. Später präsidierte er unter anderem die Verwaltungsräte der Rothschild & Co Bank Zürich, von Credit Suisse Asset Management, Quintet Schweiz und der Assura-Gruppe. (Selma/mc/hfu)