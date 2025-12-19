Enlightra: Markteintritt mit 15 Millionen US-Dollar Finanzierung

Lausanne – Enlightra, ein schweizerisch-amerikanisches Deeptech-Startup, das Chip-basierte Multiwellenlängenlaser für die Datenübertragung der nächsten Generation entwickelt, gab bekannt, dass es insgesamt 15 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat, um den größten Engpass in der KI-Infrastruktur anzugehen: die schnelle und energieeffiziente Datenübertragung.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Clustern und Rechenzentren ersetzt die Lasertechnologie von Enlightra Kupferkabel durch kompakte optische Verbindungen mit extrem hoher Bandbreite, die Daten schneller übertragen und dabei deutlich weniger Strom verbrauchen. Der Markt für solche energieeffizienten Verbindungen wird laut McKinsey bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 24 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die Finanzierung hat es Enlightra ermöglicht, seine Mehrfarben-Lasertechnologie zu entwickeln und zu demonstrieren, die Computerchips (GPUs, TPUs) in KI-Clustern schneller und effizienter verbindet als Kupferkabel. Zu den Investoren des Unternehmens zählen unter anderem Y Combinator, Runa Capital, Pegasus Tech Ventures, Protocol Labs, Halo Labs, Asymmetry Ventures und TRAC VC.

„Die weltweite KI-Infrastruktur stößt an die Grenzen von Kupfer“, sagte Maxim Karpov, Mitbegründer und Co-CEO von Enlightra. „Unsere Laser erschließen eine neue Dimension energieeffizienter Konnektivität, indem sie Licht zum Rückgrat der GPU-Kommunikation machen.“

Die KI-Ära mit Licht neu verkabeln

Modernes KI-Training erfordert immer schnellere Verbindungen zwischen GPUs. Die meisten Verbindungen basieren jedoch nach wie vor auf Kupferkabeln, die sowohl in Bezug auf Geschwindigkeit als auch Leistung begrenzt sind. Branchenführer wie NVIDIA, Broadcom, Google und META investieren bereits massiv in optische Verbindungen, um mit dem exponentiellen Datenwachstum Schritt zu halten.

Die Mehrfarben-Lasertechnologie von Enlightra ersetzt Dutzende von diskreten Lasern durch eine einzige integrierte Quelle, um Stromverbrauch, Kosten und Platzbedarf zu reduzieren. Jede Farbe fungiert als unabhängiger Datenkanal und schafft Dutzende von Verbindungen mit hoher Bandbreite aus einer einzigen Laserquelle. „Die Verwendung von mehr Farben ist der einzige Weg, um die Kapazität moderner Glasfasernetzwerke voll auszuschöpfen“, sagt John Jost, Mitbegründer und Co-CEO von Enlightra. „Unsere Technologie ermöglicht eine effiziente Skalierung von KI-Clustern und Rechenzentren, indem sie das Leistungswachstum von den Energie- und Kostensteigerungen trennt.“

Die Laser von Enlightra werden unter Verwendung von branchenüblichen Fertigungsprozessen für Siliziumphotonik hergestellt und können in großem Maßstab produziert werden, was den Weg für Millionen von Einheiten pro Jahr für den weltweiten Einsatz in Rechenzentren ebnet.

Vom Labor zum weltweiten Einsatz

Mit einem 25-köpfigen Team hat Enlightra 8- und 16-Kanal-Laser entwickelt und gebaut, die den Kundenspezifikationen für KI-Chip-Verbindungen entsprechen und eine fehlerfreie Datenübertragung bei den angestrebten Geschwindigkeiten und Leistungsstufen ermöglichen. Die Pilotproduktion ist für 2027 geplant.

Die Vision des Unternehmens geht weit über KI-Cluster hinaus. Seine skalierbare Kammlaserplattform könnte zukünftige optische Verbindungen in gesamten Rechenzentren, Unterwasserkabeln und sogar Chip-zu-Speicher-Verbindungen versorgen. Über Rechenzentrumsanwendungen hinaus ist dieselbe Technologie auch für die Quanten- und Weltraumkommunikation vielversprechend.

„KI treibt eine optische Revolution voran“, sagte Dmitry Galperin, General Partner bei Runa Capital. „Die Multiwellenlängenlaser von Enlightra sind eine grundlegende Technologie für das nächste Jahrzehnt des Hochleistungsrechnens und bieten die Effizienz und Skalierbarkeit, die die Branche dringend benötigt.“

Enlightra wurde 2022 gegründet, hat seinen Sitz in Lausanne in der Schweiz und ist an der Schnittstelle zwischen Photonik, Halbleiterfertigung und KI-Infrastruktur tätig. Das Unternehmen hat an Y Combinator (W22) und Intel Ignite (2023) teilgenommen und wird gemeinsam von John Jost und Maxim Karpov geleitet. Josts Arbeit hat zu zwei mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Fortschritten in den Bereichen Quantencomputing und optische Frequenzkämme beigetragen, während Karpov in Photonics100 (2024) geehrt und 2025 zum MIT Innovator Under 35 ernannt wurde. (Enlightra/mc/hfu)

Über Enlightra

Enlightra befasst sich mit der kritischen Energiebarriere, die die Skalierbarkeit moderner KI einschränkt. Mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur ist ihr immenser Stromverbrauch zu einem grundlegenden Engpass geworden. Enlightra löst dieses Problem, indem es die stromintensive elektrische Datenübertragung durch eine hocheffiziente optische Kommunikation ersetzt, die auf seiner patentierten Multicolor-Kammlaser-Plattform basiert. Enlightra hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, und wird von Y Combinator, Runa Capital, Pegasus Tech Ventures, Protocol Labs, Y Combinator, Halo Labs, TRAC VC, Asymmetry Ventures und anderen unterstützt.





