Erfreuliche GRESB-Ergebnisse 2024 für Helvetia

AM Best vergibt Bewertung von «a+» an Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG

AM Best hat der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG ein Finanzstärkerating von «A» (Exzellent) und ein langfristiges Emittentenrating von «a+» (Exzellent) zugewiesen. Der Ausblick für beide Ratings ist stabil.