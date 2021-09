Esther Denzler wird CEO der WWZ AG

Zug – Der Verwaltungsrat der Zuger WWZ-Gruppe hat Esther Denzler (54) zur neuen CEO der WWZ AG ernannt. Sie folgt auf Andreas Widmer (61), der die operative Führung des Zuger Energie-, Telekom- und Wasserversorgungsunternehmens an der nächsten ordentlichen Generalversammlung abgibt. Esther Denzler wird am 1. April 2022 in das Unternehmen eintreten und übernimmt das Amt am 12. Mai 2022.

Esther Denzler ist diplomierte Ingenieurin ETH mit Fachrichtung Vermessungs-, Umwelt- und Kulturtechnik und schloss 2010 ein Executive MBA an der Universität St. Gallen HSG ab. Sie bringt einen grossen Leistungsausweis und langjährige Führungserfahrung in Versorgungsunternehmen im In- und Ausland mit – zuletzt unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung bei CKW und der Primeo Energie AG. (mc/pg)

