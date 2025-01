ETF-Handel in der Schweiz mit Rekord bei Abschlüssen

Zürich – An der Schweizer Börse SIX sind die Umsätze im ETF-Markt im vierten Quartal 2024 weiter gestiegen. Bei den Abschlüssen wurde sogar ein neuer Rekord aufgestellt, wie aus dem am Donnerstagabend publizierten «ETF-Marktreport» der SIX hervorgeht.

Konkret kletterte der Umsatz mit ETFs (Exchange Traded Funds) auf 25,3 Milliarden Franken. Dies sei der höchste Wert seit dem 2. Quartal 2022. Die Zahl der Abschlüsse stieg mit rund 2,5 Millionen sogar auf ein neues Rekordniveau.

Gleichzeitig setzte sich der Trend zu kleineren Abschlüssen weiter fort. Die durchschnittliche Abschlussgrösse lag bei 34’053 Franken. Beim Median zeichnet sich laut Mitteilung aber eine Trendwende ab. Er liegt rund ein Viertel höher als im Vorjahresquartal.

Zwischen Oktober und Dezember wurden 57 neue ETF an der SIX Swiss Exchange kotiert. Somit standen den Investoren per Ende März insgesamt 1’885 zum Handel zur Verfügung. (awp/mc/pg)