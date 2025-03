Vanguard: Core Equity ETFs weiter an der Spitze, Anleihe-ETFs im Aufwind

Von Jonathan Decurtins, Senior Sales Executive bei Vanguard Schweiz

In einem monatlichen Bericht fasst Vanguard die wichtigsten Entwicklungen am europäischen ETF-Markt zusammen.

Der positive Trend der vergangenen Monate setzte sich auch im Februar fort, insgesamt investierten Anlegerinnen und Anleger 35,7 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs.

Mit einem Nettoneuvermögen von 25,6 Milliarden US-Dollar standen Aktien-ETFs an erster Stelle, Anleihe-ETFs kamen auf 9,3 Milliarden US-Dollar.

Monatsbericht: Core Equity ETFs erneut besonders gefragt, Anleihe-ETFs verdoppeln ihr Ergebnis

Europäische ETFs beendeten den Februar mit einem Nettoneuvermögen in Höhe von 35,7 Mrd. USD – mehr als in irgendeinem Monat des Rekordjahres 2024. Mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 16,0 Mrd. USD führten Core Equity ETFs das Feld erneut an, allerdings konnten Anleihe-ETFs ihr Vormonatsergebnis mehr als verdoppeln (+9,3 Mrd. USD) und mehr Geld einsammeln als in jedem Monat des vergangenen Jahres, wobei ETFs auf Unternehmens- und Staatsanleihen besonders gefragt waren.

In den USA belastete die Ungewissheit über den politischen Kurs der neuen Regierung und die Konjunkturentwicklung die Stimmung am Aktienmarkt, der S&P 500 den Monat mit einem Verlust von 1,3%.(1) ETFs auf US-Aktien, die im Vormonat noch ein Plus von 10,5 Mrd. USD noch auf Platz 1 gestanden hatten, wiesen im Februar Nettoabflüsse in Höhe von 519 Mio. USD aus. Stärker gefragt waren Strategien für Aktien aus Industrieländern und Europa sowie für globale Aktien, ausserdem ETFs auf US- und Euroraum-Anleihen.

Multi-Asset-ETFs sowie alternative und Rohstoff-ETFs wiesen im zweiten Monat in Folge Nettomittelzuflüsse aus.

Mit einem Nettoneuvermögen in Höhe von 16,0 Mrd. USD standen Core Equity ETFs erneut an der Spitze, Sektor-ETFs folgten mit grossem Abstand auf Platz 2 (+2,8 Mrd. USD); Market-Access- und Themen-ETFs konnten 2,6 bzw. 1,6 Mrd. USD einsammeln. Wie schon im Vormonat kam es auch im Februar nicht zu grösseren Mittelabflüssen.

ETFs auf Aktien aus Industrieländern wiesen im Februar Nettozuflüsse in Höhe von 6,2 Mrd. USD aus, Strategien für europäische und globale Aktien folgten mit 4,1 bzw. 3,9 Mrd. USD auf den Plätzen 2 und 3.

ETFs aus britischen Aktien standen dagegen unter Druck und beendeten den Monat mit einem Minus von 646 Mio. USD, und auch US-Aktien-ETFs, die im Januar noch 10,5 Mrd. USD einsammeln konnten, wiesen Nettoabflüsse in Höhe von 519 Mio. USD aus.

Nettoneuvermögen von Anleihe-ETFs nach Kategorie: laufender Monat (Mio. USD)

Mit 3,2 Mrd. USD wiesen ETFs auf Unternehmensanleihen die höchsten Nettomittelzuflüsse im

Anleihesegment aus, gefolgt von ETFs auf Staatsanleihen sowie auf Anleihen mit ultrakurzer Laufzeit, die jeweils 2,3 Mrd. USD einsammelten. In einem insgesamt positiven Monat für Anleihe-ETFs blieben grössere Nettoabflüsse aus.

Mit einem Nettoneuvermögen von 3,4 bzw. 3,3 Mrd. USD belegten ETFs auf US- und Euroraum-Anleihen die Plätze 1 und 2, globale Strategie folgten mit einem Plus von 1,4 Mrd. USD auf dem dritten Platz. Die Nettoabflüsse waren marginal.

(1) Nettogesamtrenditen in USD.

