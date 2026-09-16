ETFBOOK sammelt 13 Millionen US-Dollar ein

Uetikon am See – ETFBOOK (SquaredData AG) hat in einer von Expedition Growth Capital angeführten Finanzierungsrunde 13 Millionen US-Dollar eingeworben, an der sich auch der bestehende Investor BlackFin Capital Partners beteiligte. Diese Runde dient der Finanzierung der nächsten Wachstumsphase: dem Ausbau der Standard-Intelligence-Ebene für den globalen ETF-Markt und deren Ausweitung von der EMEA-Region auf zwei weitere schnell wachsende Regionen – AMER und APAC.

Der Zeitpunkt dieser Finanzierungsrunde ist bewusst gewählt. Die globalen ETF-Märkte erleben ein rasantes Wachstum, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Produkte als auch des verwalteten Vermögens. Laut Daten von ETFBOOK beläuft sich das verwaltete Vermögen bereits auf 25 Billionen US-Dollar und ist auf dem besten Weg, bis 2030 die 35-Billionen-US-Dollar-Marke zu erreichen. Die Dateninfrastruktur, auf der die globalen ETF-Märkte basieren, hat jedoch nicht Schritt gehalten und es fehlt ihr an einer einheitlichen Perspektive. ETFBOOK wurde entwickelt, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen: Fragmentierte Quellen speisen fehlerhafte Daten in das System ein, und die manuelle Abstimmung kann niemals mit der Datenflut Schritt halten. Das Unternehmen bietet eine ETF-spezifische Intelligence-Ebene, die fragmentierte Datenschichten miteinander verbindet und normalisiert, um so eine verwertbare, einheitliche Datenquelle zu schaffen. Dies ermöglicht es Kunden innerhalb des ETF-Ökosystems, auf den harmonisierten Daten von ETFBOOK aufzubauen oder dessen einsatzbereite Analysen zu nutzen.

Mehr als 70 Unternehmenskunden

ETFBOOK verfügt bereits über einen starken Kundenstamm in der EMEA-Region mit mehr als 70 Unternehmenskunden, wobei die wiederkehrenden Umsätze in den letzten Jahren jährlich um mehr als 100 % gestiegen sind. Das Unternehmen bedient grosse ETF-Emittenten, Fondsverwalter, Market Maker und autorisierte Teilnehmer sowie eine breite Palette von Buy-Side-Anlegern wie Vermögensverwalter, Vermögensberater oder Hedgefonds. Die Daten- und Analyseprodukte sind über eine API und eine firmeneigene Webanwendung zugänglich, und das Unternehmen erweitert das Paket derzeit um eine KI-gestützte Dialogoberfläche.

„Seit Jahren fliesst Kapital weltweit aus Investmentfonds in ETFs, und dieser Trend ist unumkehrbar. Was jedoch nie Schritt gehalten hat, sind die Daten und Analysen, die diesem Wachstum zugrunde liegen – sowohl global als auch für KI-native Anwendungen. Die meisten Unternehmen fügen Rohdaten nach wie vor manuell zusammen, wobei sie sich mit einer Vielzahl von Anbietern, Formaten, Sprachen oder widersprüchlichen Versionen auseinandersetzen müssen. Es gibt keine einheitliche Quelle der Wahrheit für globale ETF-Märkte über alle ETF-Datenschichten hinweg. Genau dieses Problem löst ETFBOOK, und diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unseren KI-nativen Ansatz von der EMEA-Region auf die Märkte in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten.“ Dr. Pawel Janus, Mitbegründer und Geschäftsführer von ETFBOOK

Das Marktproblem, mit dem sich ETFBOOK befasst

ETFBOOK wurde entwickelt, um das grösste Problem der Finanzbranche zu lösen: das Fehlen einer einzigen verlässlichen Informationsquelle. Der wichtigste Sicherheitsmechanismus des Systems basiert auf einzelnen Analysten und deren Liebe zum Detail. Dies stellt im ETF-Bereich, in dem täglich neue Anbieter, neue Fondsauflegungen und Börsennotierungen hinzukommen, ein noch grösseres Problem dar. Laut den Daten von ETFBOOK vom September 2026 sind in diesem Jahr bisher 1.341 neue Fonds auf den Markt gekommen – davon 386 in Europa und 955 in den USA: das sind etwa sieben pro Handelstag.

Genau dieses Wachstumstempo ist der Grund, warum der Markt eine speziell auf ETFs zugeschnittene Datenebene benötigt. Im Gegensatz zu allgemeinen Finanzdatenanbietern hat sich ETFBOOK ausschliesslich auf ETFs konzentriert. Entwickelt von ETF-Experten für ETF-Experten auf einer skalierbaren, KI-gestützten Plattform.

„Wir überdenken, wie Finanzdatenplattformen skalieren und Mehrwert schaffen. Wir haben eine intelligente Architektur entwickelt, die unsere Kernabläufe automatisiert und uns von einem linearen Personalwachstum unabhängig macht. Dadurch kann sich ein schlankes Team aus Technik- und Fachexperten darauf konzentrieren, für jedes Nutzersegment in unserem riesigen globalen Ökosystem das bestmögliche Produkterlebnis zu schaffen. Mit der neuen Finanzierung werden wir unser Produktangebot auf die Regionen AMER und APAC ausweiten und damit ein beispielloses Mass an Vereinheitlichung und Tiefe bei ETF-Daten und -Analysen bieten. Und das alles bei weiterhin einwandfreier operativer Effizienz.“ Bartlomiej Igla, Mitbegründer und CTO bei ETFBOOK

Diese Expansion baut auf einem Kundenstamm auf, der sich bereits über Kontinentaleuropa, Grossbritannien und die USA erstreckt und dessen verwaltete Vermögenswerte, tägliche Verwahrungsdienstleistungen und Handelsaktivitäten insgesamt mehrere Billionen Dollar ausmachen.

Von der heutigen Plattform zur nächsten Phase

ETFBOOK unterteilt das Angebot nun in drei Bereiche:

Daten sind programmgesteuert zugänglich, sodass Kunden mithilfe der ETFBOOK-APIs ihre eigenen Tools auf der Grundlage sauberer Daten entwickeln können; Analysen sind über eine firmeneigene Webanwendung, die ETFBOOK-Plattform, verfügbar, die Unternehmenskunden einen Multi-Seat-Zugang zu zielgerichteten Dashboards bietet, die das Team täglich um neue Inhalte erweitert; Workforce ermöglicht es Kunden, verifizierte ETF-Daten und Workflow-Prozesse zu nutzen, diese mit ihren eigenen (oder beliebigen Drittanbieter-)Quellen zu kombinieren und geschäftskritische ETF-Datenvorgänge in grossem Massstab durchzuführen.

Im Anschluss an die letzte Finanzierungsrunde hat ETFBOOK eine skalierbare Datenplattform aufgebaut, die mit KI-Tools ausgestattet ist, um eine effiziente Datenerfassung, -verarbeitung und -verteilung zu gewährleisten. Nun wird das Unternehmen mehr Ressourcen in drei Bereichen einsetzen, um:

Erweiterung der Datenabdeckung, einschliesslich weiterer ETF-Märkte und umfassenderer Datensätze zur Bereicherung der Analysetools;

Die Webanwendung so erweitern, dass Analysewerkzeuge für weitere Anwendungsfälle bereitgestellt werden;

Die globale Präsenz durch die Einrichtung von Teams in New York und Hongkong sowie durch den Ausbau des Lieferzentrums des Unternehmens in Krakau mit weiteren Fachkräften stärken.

Die Anleger von ETFBOOK

Das Interesse an dieser Finanzierungsrunde war gross, und das Unternehmen ist dankbar, dass es 13 Millionen US-Dollar Kapital von Expedition Growth Capital und BlackFin Capital Partners sichern konnte – Investoren, die von der Mission von ETFBOOK begeistert sind, dem Team vertrauen und dessen langfristige Vision teilen.

ETFBOOK freut sich ganz besonders, das neue Investmentteam von Expedition Growth Capital willkommen zu heissen. Ihre Präsenz in Grossbritannien und den USA wird für ETFBOOK bei der Umsetzung der Expansionspläne in den USA von grossem Nutzen sein. Im Rahmen dieser Finanzierungsrunde tritt Steve Twomey, der in Boston ansässig ist, dem Vorstand von ETFBOOK bei, um die Markteinführungsstrategie des Unternehmens in den USA zu unterstützen. Um dieses Engagement zu untermauern, gründet ETFBOOK eine US-Tochtergesellschaft, eröffnet eine Niederlassung in New York und stellt vor Ort ein Team ein, um die Expansion in den USA vor Ort zu unterstützen.

„Die ETF-Märkte boomen, doch die Daten und Arbeitsabläufe, auf denen die Branche basiert, sind nach wie vor fragmentiert und veraltet. ETFBOOK hat die spezialisierten Daten, Analysen und operativen Strukturen geschaffen, die dieser Markt zunehmend benötigt, und wir freuen uns darauf, die Expansion des Unternehmens von einer starken europäischen Basis aus in die USA und den asiatisch-pazifischen Raum zu unterstützen.“ Steve Twomey, Partner bei Expedition Growth Capital

„ETFs verändern die Vermögensverwaltung schneller als jedes andere Produkt, das die Branche bisher gesehen hat. Emittenten, Vertreiber und Anleger bemühen sich alle, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Als auf Fintech spezialisierter Investor unterstützen wir die Infrastruktur, die dieses Wachstum ermöglicht – und genau aus diesem Grund setzen wir verstärkt auf ETFBOOK, das seine Vision, die globale Informationsplattform der ETF-Branche zu werden, in die Realität umsetzt.“ Romain Grimal, Investment Director bei BlackFin Capital Partners (ETFBOOK/mc/hfu)