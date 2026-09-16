Startup Forum St.Gallen @ OLMA 2026

St. Gallen – Mobilität befindet sich im grössten Wandel seit der Erfindung des Automobils. Künstliche Intelligenz, Sharing-Modelle und nachhaltige Mobilitätslösungen verändern nicht nur, wie wir uns fortbewegen, sondern auch, wie unsere Städte funktionieren, wie Unternehmen denken und wie wir leben und arbeiten.

Am Startup Forum OLMA 2026 treffen innovative Unternehmerinnen, Vordenker sowie führende Mobilitätsexpertinnen auf die nächste Generation von Gründern. Sei dabei, wenn Zukunft konkret wird – mit spannenden Impulsen, ehrlichen Insights und jeder Menge Gelegenheit zum Netzwerken.

Datum: Montag, 12. Oktober 2026

Zeit: 12:00 bis 15:00 Uhr; anschl. individueller Messebesuch und ab 20:00 Uhr After-Forum-Party

Ort: OLMA, Halle 9.2, St.Gallen

Preis: Das Forum inkl. Messeeintritt und Networking-Lunch kostenlos

Veranstalter: Kanton St.Gallen & IFJ

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