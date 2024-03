ETH-Spin-off rrreefs sammelt 420’000 Franken für weltweite Regeneration von Korallenriffen ein

Zürich – rrreefs, ein innovatives Spin-off der ETH Zürich, das sich der Wiederbelebung geschädigter Korallenriffe durch innovative modulare Riffstrukturen widmet, hat in seiner ersten Finanzierungsrunde 420’000 CHF erhalten. Der Kapitalzufluss zielt darauf ab, die Produktions- und Einsatzmöglichkeiten von rrreefs auf globaler Ebene voranzutreiben, was einen bedeutenden Schritt in Richtung Wiederherstellung von Meeresökosystemen weltweit darstellt.

Die Investoren werden sich der Bedeutung des Verlusts der biologischen Vielfalt als kritischer Teil des Klimawandels bewusst. Die Natur ist die Grundlage für einen Großteil der Weltwirtschaft – doch sie ist bedroht. Das von einer Frau gegründete Startup rrreefs kombiniert Wissenschaft mit Technologie und künstlerischer Vision und hat eine Lösung entwickelt, um geschädigte Korallenriffe mit einem modularen, 3D-gedruckten Riffsystem aus Ton zu regenerieren.

Nach einem ersten Wandeldarlehen von CHF 50’000 von Venture Kick schliesst rrreefs nun die Pre-Seed Runde mit weiteren CHF 420’000 ab. Die ETH Foundation, Swisspreneur, S2S Ventures sowie verschiedene Angel-Investoren beteiligten sich an der Investitionsrunde, die dazu dienen wird, die Produktions- und Installationskapazitäten von rrreefs weltweit zu erweitern.

Ineinandergreifende 3D-gedruckte Lehmziegel

Schätzungen zufolge werden über 90 % der Korallenriffe bis 2050 abgestorben sein. Trotz ihres wichtigen sozialen und ökologischen Nutzens, einschließlich der biologischen Vielfalt, des Küstenschutzes, der Nahrungsmittelversorgung und des Tourismus, gehören Korallenriffe zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen unseres Planeten. Durch den Einsatz eines einzigartigen Systems ineinandergreifender 3D-gedruckter Lehmziegel, die komplexe Lebensräume schaffen, will rrreefs in den nächsten zehn Jahren 1 % der Korallenriffe zum Schutz der Küsten wieder aufbauen.

Die Riffstrukturen trotzen den anhaltenden Auswirkungen des Klimawandels und haben sich als erfolgreich erwiesen, um die Ansiedlung und das Wachstum von Korallen zu fördern, die sich zu selbsterhaltenden Riffhabitaten entwickeln, die einer Fülle von Meereslebewesen ein neues Zuhause bieten. Derzeitige Projektstandorte befinden sich in Kolumbien, auf den Britischen Jungferninseln und auf den Philippinen; ein neuer Standort wird Anfang Mai 2024 in Ecuador eingerichtet.

rrreefs hat 2022 die zweite Stufe von Venture Kick gewonnen. «Die Teilnahme am Venture-Kick-Programm ermöglichte es uns, unser Geschäftskonzept und unsere Markteinführungsstrategie in einem sehr frühen Stadium zu vertiefen. Die finanzielle Unterstützung und die Beratung bei der Geschäftsentwicklung haben den Grundstein für unseren derzeitigen Wachstumskurs gelegt», kommentiert Josephine Graf, Co-CEO & Co-Founder von rrreefs. (Venture Kick/mc/hfu)

