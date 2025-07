Etops ernennt Andrea Bosetti zum Gruppen-CFO

Cham – Etops, ein paneuropäischer Konsolidator für Wealth und Asset Management Technologie, gab die Ernennung von Andrea Bosetti zum Konzern-CFO (Chief Financial Officer) mit sofortiger Wirkung bekannt. Bosetti bringt umfangreiche Erfahrungen im Finanzmanagement, der Unternehmenstransformation und strategischen Führung mit, um das kontinuierliche Wachstum und die Expansion von Etops in den europäischen Märkten zu unterstützen.

Bosetti stösst zu Etops mit über 25 Jahren progressiver Erfahrung in leitenden Finanzpositionen innerhalb der Technologie- und Finanzdienstleistungssektoren. Zuletzt war er von Februar 2017 bis heute als Group Head of Business Controlling bei Avaloq in Zürich tätig, wo er sich auf Finanzmanagement und Finanzmodellierung spezialisierte. Vor dieser Position verbrachte Bosetti 16 Jahre als Chief Financial Officer bei B-Source SA (Avaloq Sourcing), wo er eine entscheidende Rolle beim bemerkenswerten Wachstum und der Transformation des Unternehmens spielte.

«Wir freuen uns sehr, Andrea Bosetti in unserem Führungsteam willkommen zu heissen», sagte Pius Stucki, Gruppen CEO von Etops. «Seine umfangreiche Erfahrung im Finanzmanagement innerhalb des Wealth Management Technologiesektors, kombiniert mit seiner bewährten Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und operativer Exzellenz, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung, während wir unsere Präsenz weiter ausbauen und unsere wachsende Kundenbasis von über 550 Kunden in ganz Europa betreuen»

Bosettis Karrierefundament wurde bei PwC Italy in Mailand gelegt, wo er acht Jahre lang von 1990 bis 1998 als Senior Manager im Bereich Audit, Steuer- und Transaktionsdienstleistungen tätig war. In dieser Zeit sammelte er Expertise in verschiedenen Branchen, leitete verschiedene Expertenteams in den Bereichen Audit und M&A und war Mitglied der Praxisgruppe im Versicherungssektor. Anschliessend bekleidete er CFO-Positionen bei Intergraph und Swisscom, wo er massgeblich am Aufbau der Swisscom-Aktivitäten in Italien beteiligt war und in Vorständen tätig war.

«Ich fühle mich geehrt, zu Etops in einer so aufregenden Zeit der Unternehmensentwicklung zu stossen», sagte Bosetti. «Die Vision des Unternehmens, das Wealth Management durch datengesteuerte Produkte unter Nutzung von maschinellem Lernen und KI zu revolutionieren, passt perfekt zu meiner Erfahrung in der Transformation von Finanzdienstleistungsorganisationen. Ich freue mich darauf, zum kontinuierlichen Erfolg von Etops beizutragen und unsere Mission zu unterstützen, Wealth- und Asset- Manager mit innovativen Technologielösungen zu stärken»

Bosetti besitzt einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (Economia aziendale) von der Università Bocconi, den er 1988 mit Auszeichnung abschloss. Er hat auch eine Weiterbildung an der Harvard Business School abgeschlossen, mit Fokus auf «Aligning Strategy and Sales» im Jahr 2016, was sein Engagement für kontinuierliches Lernen und strategische Führungsentwicklung demonstriert. (Etops/mc/hfu)