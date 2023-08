Tobias Unger und Markus Gröninger stärken den Verwaltungsrat der Etops Group 

Cham – Mit der Wahl von Tobias Unger und Markus Gröninger in den Verwaltungsrat rüstet sich die Etops Group AG für kommende Entwicklungsschritte. Die beiden neuen Verwaltungsräte bringen langjährige Erfahrung im Aufbau von Technologie- und Servicelösungen für die Finanzindustrie mit. Sie werden den WealthTech-Anbieter dabei unterstützen, die strategische Vision zu verfeinern, umzusetzen und weitere Wachstumsphasen einzuleiten.

Die Etops Group blickt auf eine intensive Aufbauphase zurück. Aus eigener Kraft und durch gezielte strategische Firmenzukäufe hat sie sich in den letzten Jahren zu einem führenden Technologie-Anbieter für die Finanzbranche entwickelt, der auf einer modernen Plattform die gesamte Wertschöpfungskette für Finanzdienstleister abdeckt. Nun gilt es, die unterschiedlichen Firmenstrukturen zu einer Einheit zusammenzuführen und Synergien nutzbar zu machen. Die beiden neuen Verwaltungsratsmitglieder werden die erforderlichen Massnahmen mit ihrer Führungserfahrung sowie Markt- und Digitalisierungsexpertise begleiten und das Unternehmen auch im Business-Development-Umfeld aktiv beraten.

Die weitere Entwicklung der Etops Group wird dabei der strategischen Vision folgen, die Finanzdienstleistungsindustrie mit datengesteuerten Produkten und der Nutzung von Machine Learning und GenAI zu revolutionieren. Die Lösungen werden Marktteilnehmer aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Family Office, Pensionskassen und Private Banking befähigen, komplexe Herausforderungen rund um das finanzielle Leben ihrer Kunden zu lösen, indem die Etops Group Informationen, Werkzeuge und Produkte über ein kuratiertes Ökosystem bereitstellt.

Tobias Unger verfügt über langjährige Erfahrung als COO und CEO in den Bereichen Finanztechnologie, Private Banking, Investmentbanking und M&A. So war er COO und stellvertretender CEO der Falcon Private Bank und CEO von Avaloq Schweiz, sowie Verwaltungsrat von verschiedenen Firmen im Finanz- und Technologiesektor. Heute ist er Inhaber einer Private-Equity-Beratungsfirma und CEO eines Bankendienstleisters in Deutschland.

Mit Markus Gröninger nimmt ein ausgewiesener Digitalisierungsexperte und erfahrener Topmanager Einsitz im Verwaltungsrat. Er blickt auf eine langjährige Karriere in IT-Unternehmen zurück und war Länderverantwortlicher grosser IT-Konzerne. Zuletzt nahm er Führungsfunktionen in der Avaloq-Gruppe wahr, zunächst als CEO der Avaloq-Outsourcing Tochter B-Source und später als Group Chief Markets Officer. Seit fünf Jahren unterstützt er mit seinem eigenen Beratungsunternehmen KMU und Startups in der digitalen Transformation und agiert zudem als Profi-Verwaltungsrat sowie Investor.

Mit der Ernennung von Tobias Unger und Markus Gröninger als unabhängige, non-exekutive Verwaltungsräte wird das Gremium auf drei Mitglieder erweitert. Das Präsidium übernimmt der bisherige Verwaltungsrat Pius Stucki, der Etops vor über zehn Jahren gegründet hat und seither als CEO führt.

«Mit Tobias Unger und Markus Gröninger habe ich in der strategischen Weiterentwicklung von Etops zwei starke Sparring-Partner zur Seite», freut sich Pius Stucki, CEO der Etops Group AG, auf die Zusammenarbeit mit den beiden neuen Verwaltungsratsmitgliedern. (Etops/mc/hfu)