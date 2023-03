eToro – gegründet mit kraftvollem Mission-Statement

Singapore – eToro gehört als Online-Broker zu den Pionieren im Trading, der die Entwicklung des Börsenhandels im Internet stark beeinflusst und bereichert hat. Yoni Assia, Ronen Assia und David Ring heißen die visionären Gründer aus Israel, womit eToro, das damals noch unter dem Label RetailFX firmierte, in Tel Aviv im Jahre 2007 den Anfang nahm.

Die Gründung erfolgte mit einem kraftvollen Mission-Statement, die Welt des Handels zu revolutionieren, zu demokratisieren und die Abhängigkeit der Kunden zu den etablierten Banken zu senken. Dieses Versprechen hat der Broker eingelöst. Nach dem Trading-Coach und Influencer André Witzel ist die Plattform von eToro schon vom Grundton her so inspirierend, „dass Trader schneller zu einem Flow kommen“.

Online-Broker mit Alleinstellungsmerkmal

Die späten 00er-Jahre waren durch den Siegeszug von Facebook geprägt, dem prominentesten Beispiel der sich damals vollziehenden Revolution zum Web 2.0. Dieses zeichnete sich im Vergleich mit den Anfangszeiten des Internets durch eine niemals dagewesene Zugänglichkeit der Nutzer aus, die als Prosumer nicht nur Konsumenten des Online-Angebots sein, sondern als Akteure das Internet auch aktiv gestalten sollten. Damals lebte noch der Traum vom Internet als Transmissionsriemen für Demokratie und Emanzipation.

Mit Facebook begann sich die Welt als globale Community zu vernetzen. Spätestens seit der Gründung von Facebook ist jeder mit jedem unabhängig von seinem Standort miteinander verbunden. Dies inspirierte die Gründer von eToro dazu, den Tradern auf ihrer Plattform ebenfalls die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch zu geben. So wirkt das Benutzermenü von eToro angenehm vertraut und eToro wird zuweilen als Facebook für Trader bezeichnet.

Erster Broker mit dem Feature des Social Tradings

eToro war der erste Broker mit dem Feature des Social Tradings. Als Erfolgsmodell hat Social Trading zwar seine Nachahmer gefunden, doch es braucht immer jemanden, der zuerst das Rad erfindet. Dieses Ruhmesblatt bleibt den Gründern aus Israel vorbehalten und eToro ist noch heute die führende Plattform für Social Trading. Weitere eToro-Rezensionen finden Sie auf der beliebten Plattform trading-fuer-anfaenger.de.

Was ist Social Trading?

Mit Social Trading können Kunden einer Trading-Plattform vielfältige soziale Beziehungen wie auf Facebook, Instagram und Twitter eingehen. Sie können sich ein individuelles Profil erstellen sowie Inhalte teilen, kommentieren und liken. Dieser Austausch dient beim Social Trading zunächst dem Anliegen, voneinander zu lernen. Copy Trading ist ebenso möglich, was Tradern erlaubt, die Schritte der erfolgreichsten Trader auf der Plattform zu kopieren. Nach André Witzel sei Copy Trading die günstigste Art der Vermögensanlage.

Social Trading auf eToro

Wer sich auf eToro anmeldet, findet Aufnahme in einer wachsenden Community mit derzeit rund 30 Millionen Mitgliedern aus über 100 Ländern. Zum Zwecke des Copy Tradings können Trader auf eToro die erfolgreichsten Trader nach Parametern wie Erfolgsquote und Risikoaffinität auswählen, um daraufhin ihre Schritte bei einem selbstbestimmten Einsatz zu kopieren. Auf diese Weise lernen Börsianer von den Besten der Branche und profitieren von ihren Entscheidungen.

eToro unterstützt die Vorbilder mit seinem Popular-Investor-Programm mit einer höheren Gewinnausschüttung, wobei der Bonus mit der Anzahl der Follower steigt.

Kryptowährungen als Highlight

Kryptowährungen sind ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Hierin zeigt sich die Innovationskraft des Unternehmens, das früh auf diesen Zug aufgesprungen ist und mit derzeit 74 Kryptowährungen Tradern Anlagemöglichkeiten bietet, welche die meisten Konkurrenten in diesem Bereich nicht erfüllen können.

Smart Portfolios als Wertanlage

Von ähnlicher Innovationskraft sind auf eToro die Investmentportfolios, bei denen die Assets unter thematischen Gesichtspunkten geordnet werden können. Zur Auswahl stehen zahlreiche neuartige Bereiche wie 5G, Clouds und KI. Trader können bei den Assets der führenden Anbieter mit großen Wachstumspotenzialen rechnen, was diese als Anlageobjekte für Trader attraktiv macht.

Hier ist der Traum von Börsenkursen, die sich in wenigen Jahren vervielfachen, schon recht realistisch.

Gelungenes Sicherheitskonzept

eToro wird von anerkannten Finanzbehörden wie FCA in England, ASIC in Australien, FINRA in den USA und CySec in Zypern reguliert und besitzt entsprechende Lizenzen. Mit der Zweifaktor-Authentifizierung und der SSL-Verschlüsselungen werden grundlegende Sicherheitsanforderungen realisiert. Ein fortgeschrittenes Feature in puncto Kundenschutz ist zunächst eine Anlagensicherheit bis zu 20.000 Euro, die für Premiumkunden auf eine Million Euro erhöht werden kann. Weiter geht es mit einer segregierten Kontoführung sowie einem zugewiesenen Liquidator zur Verwaltung von Vermögenswerten.

Die Gebühren bei eToro

2019 sorgte eToro für die Frohbotschaft der Abschaffung von Kommissionen. Nur noch bei Kryptowährungen, bei denen der Broker, wie geschildert, über ein reichhaltiges Angebot als Vermittler verfügt, erhebt eToro noch eine Gebühr von 1 %. Kompensation für die entfallende Maklercourtage sind Gebühren für Spreads, wobei sich die genaue Höhe der Zahlungen von Fall zu Fall unterscheidet.

Als nachteilig gelten Gebühren für Short-Positionen und gehebelte Positionen sowie Umrechnungsgebühren für den Kurs von USD auf Euro. Weniger spektakulär sind hingegen Gebühren für Inaktivität, Übernachtgebühren bei CFDs und Auszahlungen. Insgesamt gilt eToro als relativ günstig.

Die Vorteile von eToro

Alles in allem können sich Trader bei eToro über die folgenden Höhepunkte freuen:

beste Plattform für Social Trading

über 3.000 Anlageklassen

benutzerfreundliches Surface

anpassungsfähige Oberfläche für die Gestaltung von Charts und Tools

reiches Angebot an Kryptowährungen

viele Weiterbildungsmöglichkeiten

Community mit 30 Millionen Tradern

ausgezeichnete Sicherheit

Transaktionen u. a. mit PayPal

Die Nachteile von eToro

Spürbar kleiner ist die Liste der Nachteile

keine Futures und Optionen

Kontostand nur in USD möglich

mit Umrechnungsgebühren

Für welche Zielgruppen ist eToro geeignet?

Social Trader dürften sich bei eToro wie Fische im Wasser fühlen. Trotz seines prominenten Alleinstellungsmerkmals spricht der Broker nicht nur Copy Trader an. Vielmehr sind die Zielgruppen breit gefächert und reichen vom Anfänger bis zum Profi. Es war von Beginn an der Anspruch von eToro, dass Trading auch Spaß machen sollte, und die bebilderten und mit liebevollen Details versehenen Darstellungen ziehen vor allem jüngere Trader in ihren Bann.

Deshalb sowie aufgrund der benutzerfreundlichen Oberfläche und der intuitiven Navigation sind Einsteiger auf eToro am richtigen Ort. Dies gilt auch unter den Gesichtspunkten, dass die Möglichkeiten zur Weiterbildung reich gesät und qualitativ hochwertig sind und die Plattform Tradern zum Einüben ein kostenloses Demokonto bereitstellt. (Trading für Anfänger/mc/hfu)