eToro mit Staking für Solana und Ethereum

Limassol – Die Handels- und Investitionsplattform eToro gab bekannt, dass sie das Staking auf Solana (SOL) und Ethereum (ETH) eingeführt hat und es den Nutzern ermöglicht, Belohnungen zu verdienen.

«Staking ist für Blockchains, die einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verwenden, wie Solana und Ethereum, unerlässlich, da sie dazu beitragen, Transaktionen ohne einen Zahlungsprozessor zu validieren und zu sichern. Für Investoren kann der Einsatz ihrer Kryptoassets den zusätzlichen Vorteil von Token-Belohnungen bringen» sagt Adi Lasker Gattegno, Direktor des Crypto Desk bei eToro.

«Wir freuen uns, unser Staking-Programm zu erweitern. Wir führen das gesamte Staking-Verfahren im Namen der Nutzer durch, um sie vor den Risiken und Komplikationen zu schützen, die mit dem Staking auf eigene Faust verbunden sind, und machen den Prozess einfach, sicher und problemlos.»

Berechtigte Nutzer können jetzt Solana (SOL) und Ethereum (ETH) sowie Cardano (ADA) und Tron (TRX) einsetzen. Um in den Genuss von Prämien zu kommen, müssen die Nutzer in einem Land wohnen, in dem Staking erlaubt ist, und eine offene Position des eingesetzten Kryptoassets für eine bestimmte Anzahl von «Intro-Tagen» gehalten haben. Positionen, die mit CFDs, CopyTrader™, Smart Portfolios oder Short-Positionen gehalten werden, sind nicht teilnahmeberechtigt.

eToro behält einen Prozentsatz der Rendite als Gebühr ein, um die verschiedenen damit verbundenen operativen, technischen und rechtlichen Kosten zu decken.

Nutzer sollten beachten, dass Staking von Kryptowährungen sowohl mit möglichen Risiken als auch mit Chancen verbunden ist. Während der Sperrfrist haben die Vermögenswerte nur eine begrenzte oder gar keine Liquidität und ihr Preis kann steigen oder fallen. Verstösst der Blockchain-Validator gegen die Protokollregeln, kann das Netzwerkprotokoll die eingesetzten Vermögenswerte konfiszieren oder «slashen».

Durch das Eröffnen einer SOL-Position werden die Nutzer automatisch in das Staking-Programm aufgenommen, während sie sich für den Einsatz von ETH aktiv für das Programm entscheiden müssen. Alle teilnahmeberechtigten Nutzer, die ihre Kryptowährungen einsetzen, erhalten monatliche E-Mail-Updates, in denen erklärt wird, wie viel sie an Einsatzprämien verdient haben und wie diese berechnet wurden. Die Nutzer können sich jederzeit von dem Programm abmelden. (eToro/mc/hfu)