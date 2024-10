EU schliesst sich mit Risikokapitalfirmen zusammen, um den Technologiesektor zu fördern

Brüssel – Die Europäische Union erklärte am Montag, sie habe sich mit führenden Risikokapitalfirmen aus der Region zusammengetan, um die Investitionen in die technologische Innovation in Europa anzukurbeln, da sie befürchtet, dass der europäische Technologiesektor hinter den Vereinigten Staaten und China zurückbleibt.

Die von der EU als «Trusted Investors Network» bezeichnete Initiative kommt zustande, da Europa versucht, mit den grösseren und innovativeren Technologieindustrien in China und Weltmarktführer USA Schritt zu halten.

Die EU teilte mit, dass 71 Investoren aus ganz Europa mit einem Gesamtvermögen von mehr als 90 Mrd. Euro (98 Mrd. USD) die Initiative unterzeichnet haben, die sie in europäische Deep-Tech-Unternehmen investieren werden.

Sie fügte hinzu, dass die Vereinbarung mit den Risikokapitalfirmen den Empfehlungen eines Berichts entspreche, den der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi im vergangenen Monat veröffentlicht hatte. Darin hatte Draghi erklärt, dass die EU weitaus größere und schnellere Investitionen benötige, um wirtschaftlich mit den Vereinigten Staaten und China Schritt zu halten.

«Indem wir unsere Kräfte mit dem Risikokapital bündeln, reagieren wir auf die dringenden Herausforderungen, die im Draghi-Bericht dargelegt sind und die ein mutiges Handeln erfordern, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Bereich der kritischen Technologien sicherzustellen», erklärte EU-Kommissarin Iliana Ivanova in einer Erklärung.

Im Juli veröffentlichte Daten zeigten, dass die Finanzierung von Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz in den USA auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen ist.