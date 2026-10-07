Europ Assistance und GEB treten künftig unter dem Namen Redion auf

Nyon – Seit dem 1. Oktober 2026 sind die mit Redion verbundenen gesellschaftsrechtlichen Namensänderungen in der Schweiz wirksam. Dieser rechtliche Schritt schliesst die Angleichung zwischen der bereits bei Kundinnen, Kunden und Partnern etablierten Marke Redion und den offiziellen Unternehmensangaben der betreffenden Gesellschaften ab. Verträge, Leistungen und Ansprechpartner bleiben bestehen.

Diese gesellschaftsrechtliche Namensänderung markiert einen weiteren Schritt in der im Mai 2026 von der Generali Group angekündigten Transformation. Die Marke Redion wird in der Schweiz bereits in der Kommunikation sowie an den verschiedenen Kontaktpunkten mit Kundinnen, Kunden und Partnern verwendet und ist nun auch in der offiziellen Firmierung der betreffenden Gesellschaften verankert.

Damit werden die gesellschaftsrechtliche Identität der Schweizer Aktivitäten und ihr bereits bestehender Markenauftritt in Einklang gebracht, ohne dass sich die Organisation, die angebotenen Leistungen oder die Verpflichtungen gegenüber Kundinnen, Kunden und Partnern ändern.

Redion stützt sich auf ein globales Netzwerk, das in mehr als 190 Ländern aktiv ist und über 12’000 Mitarbeitende beschäftigt. Die Plattform verbindet internationale Reichweite mit lokaler Expertise, um Kundinnen und Kunden weltweit und rund um die Uhr in den Bereichen Mobilität, Reise, Gesundheit und betriebliche Vorsorge zu unterstützen.

Unverändertes Leistungsversprechen bei Verträgen und Services

Für Privatkundinnen und Privatkunden sowie bestehende Versicherte in der Schweiz hat die Änderung der Firmierung keine Auswirkungen auf laufende Verträge. Leistungen, Tarife und Vertragsbedingungen behalten unverändert ihre Gültigkeit.

Auch die bekannten Notruf- und Servicenummern bleiben bestehen. Die Teams der in der Schweiz ansässigen Servicezentralen sind weiterhin wie gewohnt erreichbar und gewährleisten unverändert die gleiche hohe Servicequalität.

«Redion steht für ‚always ready, always on‘ und spiegelt die Entschlossenheit unserer Teams wider, unseren Kunden und Partnern weltweit ein verbessertes, integriertes und technologiegestütztes Angebot zu bieten. Eine einheitliche Marke bedeutet eine gemeinsame Datenstrategie, gebündelte Investitionen in KI und einen verlässlich hohen Standard für unsere gesamte Technologieplattform. Der Name Redion kennt keine geografischen oder branchenbezogenen Grenzen. Hinter der Technologie steht ein Netzwerk aus Zehntausenden von Ärzten, Pflegekräften, Technikern vor Ort und lokalen Experten, die persönlich dort präsent sind, wo es am wichtigsten ist. Wir sind «digital-first» und bleiben dabei stets menschlich. Jeder Kunde, egal wo er sich befindet, kann sich dafür entscheiden, vollständig von Menschen betreut zu werden», erklärt Antoine Parisi, globaler CEO von Redion. (Redion/mc/hfu)