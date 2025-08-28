Adnovum InsuranceCom CE-Zurich

Zürich – Die «InsuranceCom CE» Senior Executive Konferenz ist die führende unabhängige Plattform für die Entscheidungsträger aus der Versicherungswirtschaft der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Die hochkarätige Community setzt sich aus einem exklusiven Kreis persönlich eingeladener Mitglieder von Geschäftsleitungen, Vorständen und Verwaltungs- und Aufsichtsräten der Assekuranz, sowie Spitzenmanagern relevanter Wirtschaftspartner zusammen.

Im Zentrum stehen informelle Dialoge zwischen den Führungskräften und ‘Peers’. Die geschlossene Konferenz ist medienfrei. Als Knowledge Partner ist Universität St.Gallen (HSG) aktiv mit eingebunden. Die Konferenz wird bilingual Deutsch-Englisch mit Simultanübersetzung durchgeführt.

Resilienz stärken, Wachstum fördern und die Zukunft der Versicherung gestalten

Globalen Wirtschafts- und Versicherungsausblick 2026+

Effizienz, Automatisierung und profitables Wachstum im Einklang

Kundengewinnung und -bindung: Vertrauen über Transaktionen hinaus

Agentic AI wird zentrale Elemente des Geschäftsmodells verändern

Innovation und Zukunftsfähigkeit

Jerome Jean Haegeli, Group Chief Economist von Swiss Re, wird die Konferenz mit einem globalen Wirtschafts- und Versicherungsausblick 2026+ eröffnen. Ein fragiles gesamtwirtschaftliches Umfeld und ein volatiler geopolitischer Hintergrund erhöhen das Risiko ungünstiger makroökonomischer Szenarien. Eine frühzeitige und proaktive Überwachung möglicher Szenarien wird für die Versicherungsbranche von entscheidender Bedeutung sein.

Effizienz, Kostenreduktion und Wettbewerbsfähigkeit stehen im Zentrum. Die Schweizer und Zentraleuropäischen Versicherer konzentrieren sich auf die Rentabilität, die Verbesserung der Kundenbindung sowie die Digitalisierung und Technologie-Transformation. Operative Widerstandsfähigkeit und organisatorische Agilität haben ebenfalls höchste Priorität, damit Versicherer flexibel und reaktionsfähig auf Marktschwankungen reagieren können. Fabian Rupprecht, Group CEO, Helvetia Insurance Group wird anhand seiner Herausforderungen mit der Helvetia Gruppe seine Einschätzung in einem persönlichen Dialog mit Ihnen teilen.

Weitere Informationen und Anmeldung …