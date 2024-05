Eva Rothe wird die neue Geschäftsführerin von Arval Schweiz

Rotkreuz/Genf – Eva Rothe, Commercial Director bei Arval Deutschland, hat per 1. Mai 2024 die Leitung von Arval Schweiz übernommen. Sie tritt die Nachfolge von Pascal Seeger an, welcher künftig als Global Remarketing Director innerhalb der Arval Gruppe tätig sein wird.

Eva Rothe begann ihre Karriere bei Arval 1992 als Buy & Delivery Expert. Sie hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Global Operations und Sales inne, unter anderem als Manager Internal Sales. Im Jahr 2021 übernahm sie die Rolle als Commercial Director von Arval Deutschland. Zusammen mit ihrem Team spielte sie eine wichtige Rolle beim kontinuierlichen Wachstum von Arval Deutschland. Dank ihrer starken Kunden- und Mitarbeiterorientierung baute Eva Rothe den Unternehmensbereich im vergangenen Jahr auf über 100’000 Fahrzeuge in der Flotte von Arval Deutschland aus.

Arval ist ein Unternehmen der BNP Paribas und führender Anbieter im Bereich Full-Service-Leasing und Flottenmanagement auf dem Schweizer Markt.

Arval bietet für grosse internationale Konzerne ebenso wie für kleinere Unternehmen und Privatkundinnen und -kunden flexible Lösungen, die es ihnen ermöglichen, nahtlos und nachhaltig unterwegs zu sein. In jüngerer Zeit hat Arval sein Geschäft diversifiziert, um zu einem wichtigen Akteur im Bereich der integrierten Mobilität zu werden und ein breiteres Publikum anzusprechen. Die 8’400 Mitarbeitenden von Arval verwalten in 29 Ländern mehr als 1’700’000 Fahrzeuge. In der Schweiz kümmern sich über 110 Mitarbeitende um mehr als 22’000 Fahrzeuge. (Arval/mc)