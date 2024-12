EVIIVE erhält CHF 150‘000 zur Entwicklung präziser Diagnostik für die Auswahl von Immuntherapien

Angesichts der Herausforderungen bei der Auswahl geeigneter Therapien in der Krebsimmuntherapie entwickelt das Spin-off der Universität Zürich, EVIIVE, eine neuartige Lösung auf Basis von Flüssigbiopsien. Das Medtech Startup erhielt CHF 150’000 von Venture Kick und entschied damit die dritte Phase des Programms für sich.

Die Immuntherapie hat die Krebsbehandlung grundlegend verändert, doch ihre Erfolgsaussichten sind oft unvorhersehbar: Weniger als 50 % der Patienten sprechen auf die Behandlung bei vielen Krebsarten wie Melanomen, Lungenkrebs sowie Kopf- und Halskrebs an. Der Grund liegt vor allem im Fehlen zuverlässiger prädiktiver Biomarker, was dazu führt, dass Ärzte Therapien im Versuch-und-Irrtum-Prinzip auswählen. Dies führt zu Verzögerungen bei wirksamen Behandlungen, erhöhten Nebenwirkungen und Milliardenverlusten im Gesundheitswesen weltweit.

Die proprietäre Plattform von EVIIVE, IMPASS (Immune-Pathogenesis Surveillance System), kombiniert die Analyse von extrazellulären Vesikeln (EV) mit maschinellem Lernen, um dynamische und gewebespezifische Biomarker in Flüssigbiopsien zu identifizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Diagnostikmethoden liefert die Technologie von EVIIVE umsetzbare Informationen noch bevor die Behandlung beginnt. Damit ermöglicht sie Onkologen, die passende Immuntherapie gezielt auszuwählen. Dieser Ansatz verbessert die Behandlungsergebnisse, senkt die Gesundheitskosten und optimiert die Patientenversorgung.

EVIIVE sieht grosses Potenzial im wachsenden Markt für Immuntherapien, der aufgrund der steigenden Nachfrage nach präzisen Diagnostika bis 2030 ein Volumen von über 120 Milliarden USD erreichen soll. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die klinische Validierung und den Aufbau strategischer Partnerschaften, um die Bedürfnisse des sich wandelnden Biopharmasektors zu adressieren.

Gegründet im Jahr 2022, vereint EVIIVE ein hochqualifiziertes Team mit umfassender Expertise in der Medizintechnik. Die Mitgründer Dr. Kevin Yim (CEO) und Prof. Dr. Richard Chahwan (CSO) sowie die klinischen Berater Prof. Dr. Reinhard Dummer und Dr. Sandeep Wontakal bringen jahrelange Erfahrung in medizinischer Forschung, klinischer Praxis und wissenschaftlicher Innovation ein. Ergänzt wird das Team durch den Business Advisor Dr. Dimitri Aubert, der mit seiner Expertise im strategischen Wachstum EVIIVE als Vorreiter in der Präzisionsmedizin und Sepsisdiagnostik positioniert.

„Der Gewinn der dritten Stufe von Venture Kick ist ein entscheidender Meilenstein für EVIIVE. Die Finanzierung, das Mentoring und der Zugang zum Netzwerk haben uns massgeblich dabei unterstützt, unsere Technologie auf den in Richtung klinischer Anwendung zu bringen“, erklärte CEO Kevin Yim. „Wir sind entschlossen, Patienten weltweit präzise Diagnostik für Immuntherapien bereitzustellen.“ (Venture Kick/mc/hfu)

Eviive