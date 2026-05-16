Augsburg – Der Kryptomarkt schläft nie. Kurse bewegen sich rund um die Uhr, Regulierungsfragen ändern sich laufend, neue Produkte kommen auf den Markt und Anleger suchen nach Einordnung. Umso grösser war die Aufmerksamkeit, als Cointelegraph, eines der weltweit bekanntesten Krypto-Medien, zeitweise massiv an Sichtbarkeit bei Google verlor.

Der Fall zeigt: Selbst grosse internationale Plattformen sind nicht davor geschützt, plötzlich weniger auffindbar zu sein. Für Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum stellt sich damit eine praktische Frage: Wo findet man heute noch verlässliche Krypto-News auf Deutsch?

Der Cointelegraph-Fall als Warnsignal

Cointelegraph gehört international zu den bekanntesten Namen der Krypto-Berichterstattung. Ein Sichtbarkeitseinbruch bei Google trifft ein solches Medium deshalb besonders hart. Viele Krypto-Portale sind stark von Suchmaschinen abhängig, weil ein großer Teil der Leserschaft über Google-Suchen zu Bitcoin, Ethereum, Regulierung, Wallets, Börsen oder Kursprognosen auf die Seiten gelangt. Werbung dürfen diese Seiten oft nicht schalten.

Wenn diese Sichtbarkeit plötzlich wegfällt, betrifft das nicht nur ein einzelnes Medium. Es zeigt auch, wie verletzlich digitale Fachmedien geworden sind. Gerade im Kryptobereich.

Für Leserinnen und Leser bedeutet das: Sichtbarkeit bei Google ist kein Qualitätsbeweis. Umgekehrt heißt ein Sichtbarkeitsverlust nicht automatisch, dass ein Medium journalistisch irrelevant geworden ist.

Aus diesem Grund haben wir eine Liste deutschsprachiger Newsquellen für den DACH-Raum alphabetisch sortiert für das Jahr 2026 zusammengestellt.

Deutschsprachige Krypto-Newsquellen im Überblick

bitcoinbasis.de

bitcoinbasis ist eine deutschsprachige Krypto-News-Plattform rund um Bitcoin und Kryptowährungen. Im Vordergrund stehen verständliche Inhalte, praktische Rechner und hilfreiche Tools. Die Seite eignet sich besonders für Nutzerinnen und Nutzer, die neben tagesaktuellen Schlagzeilen auch Grundlagen und Anleitungen suchen.

Damit ergänzt bitcoinbasis.de klassische Newsportale um einen nutzerorientierten Ansatz. Gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger kann das hilfreich sein, weil Krypto-Themen oft technisch, steuerlich oder regulatorisch komplex sind.

Bitcoin2Go

Bitcoin2go gehört zu den bekannteren deutschsprachigen Krypto-Plattformen. Die Seite bietet News, Marktanalysen, Coin-Ratgeber, Prognosen, Steuerinhalte und Einsteigerformate. Inhaltlich ist Bitcoin2Go breiter aufgestellt als reine Bitcoin-Medien und behandelt auch Ethereum, Solana, XRP, DeFi, Trading und Altcoins.

Die Plattform eignet sich für Leserinnen und Leser, die regelmässige Marktupdates und eine Mischung aus Nachrichten, Analysen und Ratgeberinhalten suchen. Wie bei vielen Krypto-Portalen gilt jedoch: Prognosen und investmentnahe Inhalte sollten kritisch eingeordnet werden.

Blocktrainer

Blocktrainer ist vor allem im Bitcoin-Umfeld bekannt. Die Plattform verbindet Nachrichten, Bildung und Analyse mit einem starken Fokus auf Bitcoin, Geldsystem, Makroökonomie und langfristige Einordnung.

Anders als klassische News-Ticker setzt Blocktrainer stärker auf Erklärinhalte, Interviews, Videos und Hintergrundanalysen. Für Leserinnen und Leser, die Bitcoin nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern als geldpolitisches und technologisches Phänomen verstehen wollen, ist Blocktrainer eine relevante Quelle.

BTC-ECHO

BTC-ECHO ist eines der sichtbarsten deutschsprachigen Spezialmedien für Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Die Plattform bietet laufend aktualisierte Nachrichten, Kurse, Marktberichte, Analysen, Ratgeber und Newsletter.

Für viele deutschsprachige Krypto-Interessierte ist BTC-ECHO die erste Anlaufstelle. Die Redaktion deckt ein breites Themenspektrum ab: Bitcoin, Ethereum, Altcoins, Regulierung, institutionelle Investoren, Börsen, Mining, Web3 und Blockchain-Anwendungen.

BTC-ECHO ist damit der wohl wichtigste Platzhirsch im deutschsprachigen Kryptojournalismus.

Warum ein Quellen-Mix entscheidend ist

Der Kryptomarkt ist anfällig für Hype, Interessenkonflikte und schnelle Narrative. Viele Inhalte entstehen in einem Umfeld, in dem Medien, Börsen, Affiliate-Programme, Token-Projekte, Influencer und Anlegerinteressen eng miteinander verwoben sind.

Gerade der Cointelegraph-Fall zeigt, dass die digitale Reichweite fragil ist. Medien können sichtbar sein, ohne besonders sorgfältig zu sein. Sie können aber auch gute Arbeit leisten und trotzdem an Sichtbarkeit verlieren.

Das führt zu einem stärker werdenden Monopol und damit einer höheren Abhängigkeit.

Für Leserinnen und Leser ist das die eigentliche Lehre: Gute Krypto-Information entsteht nicht durch eine einzige Quelle, sondern durch Vergleich, Einordnung und kritisches Lesen. (bb/mc/hfu)