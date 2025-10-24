Exnaton sichert sich Serie-A-Finanzierung zur Skalierung seiner KI-gestützten Plattform für die neue Energieära

Das Schweizer Softwareunternehmen Exnaton hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen, um seine KI-gestützte Informationsplattform für Versorgungsunternehmen in ganz Europa auszubauen. Die Runde wurde gemeinsam von 4impact capital und Elevator Ventures geleitet, mit fortgesetzter Unterstützung von True Ventures und Übermorgen Ventures.

Die neue Investition wird die Expansion auf dem europäischen Markt und die Entwicklung fortschrittlicher KI-Funktionen innerhalb der Plattform unterstützen, die Versorgungsunternehmen dabei hilft, intelligentere und nachhaltigere Energielösungen zu entwickeln und zu betreiben.

Exnaton wurde gegründet, um der zunehmenden Komplexität der dezentralisierten Energiesysteme in Europa gerecht zu werden, und entwickelt Software, die Versorgungsunternehmen dabei hilft, datengesteuerte, nachhaltige Energieprodukte auf den Markt zu bringen und zu verwalten. Die KI-gestützte SaaS-Plattform unterstützt Dienste wie dynamische Tarife, Energie-Sharing und intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen – ohne kostspielige IT-Umstellungen.

Mehr als 50 Versorgungsunternehmen in Europa bereits Kunden

Die Serie-A-Finanzierung wird es Exnaton ermöglichen, seine Aktivitäten auszuweiten und Tools weiterzuentwickeln, die die Datenanalyse in den Bereichen Abrechnung, Verbrauch und Produktion automatisieren. Dies hilft Versorgungsunternehmen, ihre Betriebskosten zu senken, ihre Effizienz zu verbessern und personalisiertere Dienstleistungen anzubieten. Mehr als 50 Versorgungsunternehmen in Europa, darunter TotalEnergies in Belgien, eprimo und Bayernwerk in Deutschland sowie Burgenland Energie in Österreich, nutzen bereits die Technologie von Exnaton, um mehr Transparenz und Flexibilität in den Energiesektor zu bringen.

Das Cleantech-Unternehmen wurde vier Jahre in Folge unter den Top 100 Schweizer Startups gelistet, gewann den Venture Kick und nahm an Venture Leaders Technology und Venture Leaders Cleantech teil. (Venture Kick/mc/hfu)

