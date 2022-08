F10: Einreichungen für das erste Insurtech-Beschleunigungsprogramm auf der Isle of Man jetzt möglich

Zürich – Insurtech Isle of Man freut sich, ein gemeinsames Beschleunigungsprogramm mit F10 für Insurtech-Start-ups in der Wachstumsphase anzukündigen. Die Isle of Man ist ein weltweit anerkanntes Versicherungszentrum, wobei der Versicherungssektor den grössten Finanzdienstleistungssektor auf der Insel darstellt und eine Fülle von Wissen und Expertise umfasst.

F10 ist ein globales Innovationsökosystem, das Fintechs und Insurtechs im Frühstadium unterstützt, indem es sie mit Unternehmen, Investoren und Mentoren zusammenbringt. Dies ist das erste Insurtech-Beschleunigungsprogramm auf der Insel und interessierte Startups können sich ab sofort bewerben.

Das Acceleration Program baut auf der Erfahrung der Isle of Man als etabliertes Zentrum für Versicherungsexpertise auf und wird die Führungsrolle und Reichweite der Insel im Bereich Insurtech und Innovation international stärken, indem es vielversprechende Startups unterstützt, die mit etablierten Versicherungsakteuren in der Region zusammenarbeiten wollen.

Programmstart im September, Startups können sich jetzt bewerben

Das Programm wird im September dieses Jahres beginnen und 4 Monate laufen. Die für die Teilnahme ausgewählten Startup-Unternehmen erhalten ein Coaching zu Best Practices für offene Innovation und Zusammenarbeit, ein persönliches Mentoring sowie die Möglichkeit, mit führenden Versicherern zusammenzuarbeiten. Sie werden auch die Möglichkeit haben, das globale F10-Netzwerk zu nutzen und an Sitzungen zu einer Vielzahl von Themen teilzunehmen, die für die Skalierung ihres Unternehmens entscheidend sind, darunter Marketing, Markenbildung und Vertrieb.

Insurtech Isle of Man und F10 konzentrieren sich auf die Identifizierung und Aufnahme von Insurtech-Startups in den folgenden Kernbereichen: Vermögensverwaltung und -anlage, Customer Onboarding sowie Ausstellung und Verwaltung von Policen. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf hochwirksamen Lösungen mit dem Potenzial für Insurtech-Startups, mit führenden Versicherern in der Region zusammenzuarbeiten.

Das Programm umfasst öffentlichkeitswirksame Pitching-Möglichkeiten für die teilnehmenden Startups während des Scotland Fintech Festival, das diesen Herbst stattfindet, sowie den abschliessenden Demo Day, der das Programm beendet.

Insurtech Isle of Man und F10 nehmen ab sofort Bewerbungen entgegen, und interessierte Startups sind eingeladen, sich zu bewerben.

Michael Crowe, CEO von Finance Isle of Man: «Wir freuen uns, die Bewerbungen für unser erstes Insurtech-Beschleunigungsprogramm auf der Insel in Zusammenarbeit mit F10 und unserer von der Regierung finanzierten Initiative Insurtech Isle of Man offiziell zu starten. Die Reife und Grösse des bestehenden Versicherungssektors auf der Insel bietet ein Tor zu einem globalen Markt für Insurtech-Unternehmen, und dieses Programm wird es den teilnehmenden Startups ermöglichen, in Zusammenarbeit mit einigen der führenden Versicherer der Region hochwirksame Lösungen zu entwickeln. Es gibt ein klares Potenzial für Fintech in der Versicherungslandschaft und die Isle of Man ist als Drehscheibe für diese Innovation gut positioniert».

Marc Hauser, Leiter von F10 Europe: «Wir freuen uns, dieses einzigartige Beschleunigungsprogramm in Zusammenarbeit mit Insurtech Isle of Man ankündigen zu können. Da ich selbst in der Branche tätig war, habe ich das enorme Potenzial aus erster Hand erfahren und bin überzeugt, dass offene Innovation der beste Weg ist, um schnell Fortschritte zu erzielen. Gemeinsam mit führenden Versicherern und Insurtech-Startups werden wir relevante Anwendungsfälle erforschen und realisieren. Das gesamte Team von F10 freut sich darauf, die Schaffung eines florierenden Insurtech-Ökosystems auf der Isle of Man zu beschleunigen.» (F10/mc/hfu)