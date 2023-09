Farbedelsteine: Rekordauktion treibt die Preise auf breiter Front

Chemnitz – In wirtschaftlich unsicheren Zeiten wenden sich Anleger vermehrt sicheren Geldanlagen zu. Bei den meisten endet die Fantasie bei Immobilien und Gold. Doch gerade die Farbedelsteine Rubin, Smaragd und Saphir haben sich in jüngster Zeit als besonders vielversprechende Alternativen erwiesen. Grund dafür sind auch die positiven Folgen einer Rekordauktion in New York.

Eigentlich dürften Diamanten und andere wertvolle Steine gar nicht existieren. Dass wir heute überhaupt die wertvollen Steine nahe der Erdoberfläche finden, verdanken wir laut einem Bericht eines Wissenschaftler-Teams um Thomas M. Gernon von der Universität Southampton in der Fachzeitschrift „Nature“ einem der gewaltigsten Prozesse der Erdgeschichte. Dabei wurden und werden die Edelsteine aus der Tiefe des Erdinnern hinaufkatapultiert, wenn ein sogenannter Superkontinent entsteht – also eine große Landmasse, die durch gewaltige Wirkkräfte langsam, aber sicher wieder in ihre Landmasse zerrissen wird. Und genau an den Bruchkanten schießen dann die Edelsteine aus reinem Kohlenstoff mit der Geschwindigkeit von Rennwagen nach oben. Wären die Steine langsamer an die Oberfläche gekommen, hätten sie sich laut Uni Southampton schlicht in wertloses Graphit verwandelt oder gar aufgelöst.

Rekord-Auktion: 34,8 Millionen US-Dollar für den „Estrela de Fura“

In unserer Gesellschaft gelten Diamanten als die bekanntesten Edelsteine überhaupt, was in erster Linie auf die vielen Werbekampagnen der Schmuckindustrie zurückzuführen ist. Dabei sind es gerade die Farbedelsteine Rubin, Smaragd und Saphir, die vor allem von reichen Familien und Adelshäusern als Wertanlage geschätzt werden. Denken Sie nur an eine Krone. Fast immer bestehen Kronen aus Gold als Trägermaterial, welches zusammen mit vielen kleinen Diamanten einen oder auch mehrere große Farbedelsteine in Szenen setzt. Warum? Weil Farbedelsteine viel seltener in der Natur vorkommen wie Gold und Diamanten, also etwas sehr Besonderes sind.

Durch seine herausragenden Eigenschaften bei Schliff, Reinheit und Farbe, vor allem aber durch seine Größe, beziehungsweise sein Gewicht von satten 55,22 Karat so besonders, ist der Estrela de Fura. Dieser wunderschöne Rubin in Investmentqualität aus Mosambik gilt als der weltweit größte, jemals bei einer Auktion angebotene Rubin und wurde jetzt am 08. Juni 2023 in New York zum sagenhaften Preis von 34,8 Millionen US-Dollar versteigert – Weltrekord!

„Damit löste er den bis dato wertvollsten Rubin, den berühmten Sunrise Ruby aus Burma ab und hat dafür gesorgt, dass Mosambik als Herkunftsland von Rubinen in hervorragender Qualität seinen Status als Geheimtipp in Fachkreisen verloren hat“, so Chris Pampel, Geschäftsführer des Deutschen Edelstein Kontors.

Teilweise über 90% Wertsteigerung bei Investment-Rubinen aus Mosambik

Als Beleg für diese These nennt Pampel weitere interessante Fakten und Zahlen. „Die weltweite Nachfrage nach Rubinen in Investment-Qualität aus Mosambik hat unmittelbar im Anschluss an die Versteigerung ordentlich angezogen. Wir hatten damit gerechnet, dass die Versteigerung schlussendlich auch zu steigenden Preisen führen würde, dass sie in diesem Ausmaß und so schnell kommen würde, konnten aber auch wir nicht vorhersehen.

Hierzu muss man wissen, dass Investment-Farbedelsteine im Schnitt 4 bis 7 Prozent pro Jahr im Wert steigen. Höhere Preissprünge kommen natürlich schon mal vor, in der Regel spüren wir das als Importeur aber erst einmal im Einkauf, bevor dann bis zu 12 Monate später auch die Preise im Einzelhandel anziehen. Dieses Mal war es komplett anders. Wir hatten mit Preissprüngen um die 20 Prozent gerechnet und unseren Kunden auch empfohlen, zeitnah zu reagieren, damit sie sich spätestens nächstes Jahr über diese tollen Wertsteigerungen freuen können. 30% bei Einkarätern und bei größeren Investment-Rubinen teilweise über 90% Wertsteigerungen und dass innerhalb von nicht einmal 6 Wochen auch nur als Chance irgendwo zu nennen, wäre vermessen gewesen – vor allem, da ja nach wie vor Rubine in Investment-Qualität in Mosambik gefunden werden.“

Sachwerte punkten in wirtschaftlich turbulenten Zeiten

Besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erfreuen sich Sachanlagen seit jeher großer Nachfrage bei privaten Anlegerinnen und Anlegern. Zum einen investieren sie dann in Immobilien, zum anderen in Gold. Da der Immobilienmarkt seit Monaten stagniert und Anleger grundsätzlich Klumpenrisiken vermeiden sollten, sind immer mehr Anleger auf der Suche nach alternativen, ergänzenden Sachwerten. Und hier gilt der Grundsatz, je größer die Nachfrage und je kleiner das Angebot, desto interessanter ist die Anlageklasse.

Oldtimer, seltener Whisky, sowie Kunst und Antiquitäten haben hier natürlich auch eine Daseinsberechtigung, aber keine Anlageklasse wird seit Jahrhunderten von vermögenden Familien und Adelshäusern so geschätzt wie Farbedelsteine. „Das hat natürlich auch etwas mit der Handelbarkeit zu tun,“ erläutert Chris Pampel. „Farbedelsteine, vor allem die BigThree, also Rubin, Saphir und Smaragd, sind weltweit beliebt und werden entsprechend auch weltweit gehandelt. Für Oldtimer, Kunst und Antiquitäten ist es deutlich schwieriger einen Liebhaber zu finden, der dann auch bereit und in der Lage ist, für das jeweilige Produkte den Preis zu zahlen, den man sich als Verkäufer erhofft.“

Nicht jeder Rubin, Saphir oder Smaragd eignet sich als Investment!

Wie bei jeder Anlageklasse gibt es laut Pampel allerdings Regeln, die es unbedingt zu beachten gilt, will man teure Fehler vermeiden. Grundsätzlich kommen nur Edelsteine als Wertanlage in Frage, die unbehandelt sind, also bis auf Schliff und Politur keine weitere Behandlung benötigen, um Top-Werte bei den bekannten 4 Cs zu erreichen. Darüber hinaus gilt es Mindestgrößen und in diesem Zusammenhang Mindestpreise zu beachten.

„Ob ein Stein wirklich unbehandelt ist und wo er wirklich herkommt, kann nur in einem Prüflabor von Experten mit teurem Equipment festgestellt werden. Hier sollte man ausschließlich auf international anerkannte Prüflabore wie die DSEF aus Idar-Oberstein, die GRS oder die SSEF aus der Schweiz setzen. Parallel dazu bieten seriöse Anbieter auch immer ein Wertgutachten an, dass von einem vereidigten Sachverständigen, im Idealfall von einem vereidigten Sachverständigen der IHK angefertigt wurde. Der Sachverständige orientiert sich an dem Befundbericht des Prüflabors, nimmt dann eine eigene Bewertung Anhand der 4 Cs vor, ordnet den Stein im Anschluss seiner Bezugsgruppe zu und ermittelt damit den aktuellen Wiederbeschaffungswert im Einzelhandel. Dieser Wert gibt also nicht nur dem Anleger die Sicherheit, dass er einen angemessenen Preis zahlt, sondern spiegelt auch unmittelbar die Qualität des Steins wieder.

Bei Investment-Rubinen sprechen wir von einer Mindestgröße von 1 Karat und Preisen von 15.000,-€ aufwärts, wenn sie qualitativ so gut sein sollen, dass sie als Investment geeignet sind. Beim Saphir bedeutet das eine Mindestgröße von 2 Karat und Preise ab 12.000,-€. Smaragde sollten mindesten 1,5 Karat Gewicht haben, was Preise für Investmentqualität ab ebenfalls 12.000,-€ aufwärts bedeutet. Im Umkehrschluss bedeutet das also, dass ein Rubin für 7.000,-€ zwar unbehandelt sein kann, aber entweder zu klein ist, oder wertmindernde Abstufungen bei Schliff, Reinheit oder Farbe aufweist, wodurch er als Investment nicht geeignet ist.“

Expertenrat: Lieber einen größeren Stein als viele kleine

Chris Pampel: „Wer streut rutscht nicht aus, gilt bei Investment-Farbedelsteinen nur bedingt. Die geologische Seltenheit ist im Endeffekt maßgeblich entscheidend für den Preis und die spätere Wertentwicklung, was man jetzt auch bei den Wertsteigerungen bei Investment-Rubinen aus Mosambik wunderbar sehen konnte. Logischerweise kommen große Steine in Top-Qualität seltener in der Natur vor als kleinere Steine in Top-Qualität. Wer also zum Beispiel 100.000,-€ veranlagen möchte, dem empfehlen wir lieber 1 großen Stein für 50.000,-€ und zwei Steine zwischen 20 und 30.000,-€ zu erwerben, als 8 Steine für 12.000,-€. (Deutsches Edelstein Kontor/mc/hfu)