Joschka Fischer spricht am Finance Forum Liechtenstein

Vaduz – Das Finance Forum Liechtenstein findet am Mittwoch, 11. März, in Vaduz statt und steht unter dem Titel „The Future of Finance“. Hochkarätige Referentinnen und Referenten widmen sich den aktuellen Herausforderungen für die Finanzdienstleister in Liechtenstein und der Schweiz.

Die Eröffnungsrede hält Liechtensteins Regierungschef und Finanzminister Adrian Hasler. Danach erörtert Moderator Reto Lipp in einem Talkgespräch mit Legal-Tech-Experte Günther Dobrauz und IT-Unternehmer Thomas Wüst, welche technologischen Entwicklungen auf die Finanzdienstleister zukommen.

Der ehemalige deutsche Spitzenpolitiker Joschka Fischer wird über aktuelle geopolitische Herausforderungen sprechen. Fischer war Vizekanzler und Aussenminister in der ersten rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder und berät heute internationale Firmen wie Siemens, BMW und RWE in politischen Fragen. Er gilt als einer der versiertesten und scharfzüngigsten Redner Deutschlands. Fischer nimmt anstelle von Sigmar Gabriel am Finance Forum Liechtenstein teil.

Führungselite des Finanzplatzes

Nach der Pause betreten zwei Führungskräfte des Schweizer Finanzplatzes die Bühne. Romeo Lacher ist Verwaltungsratspräsident von Julius Bär und spricht zur Zukunft der Vermögensverwaltung. Sabine Keller-Busse ist Chief Operating Officer der UBS und geht auf Themen wie Digitalisierung, Kostenmanagement und Führungsfragen ein. Anschliessend diskutieren Romeo Lacher und Sabine Keller mit Fritz Kaiser, Chairman Kaiser Partner, und Edi Wögerer, CEO Bank Frick, über die Zukunft der Finanzplätze Schweiz und Liechtenstein. Den Abschluss der Tagung macht Führungscoach Wolfgang Jenewein. Er zeigt Führungskräften auf, wie sie Teams richtig und zeitgemäss führen.

Im Vorfeld der Tagung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos verschiedene Workshops besuchen. Themen sind unter anderem Blockchain, Nachhaltigkeit, Anlagestrategien mit Gold sowie rechtliche und steuerliche Neuerungen. Im Anschluss an die Tagung bietet ein grosszügiger Networking-Apéro die Möglichkeit zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch.