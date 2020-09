Rotkreuz – Technologische Innovationen und Möglichkeiten verändern den Finanzsektor. Neue Lösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Big Data zeugen davon. Fintechs und Neo-Banken wie Revolut und N26 oder Bigtechs wie Facebook, Alibaba, Apple oder Google setzen alles daran, mit disruptiven Technologien die klassischen Märkte zu verdrängen und neue Geschäftsfelder zu erschliessen.

Mit dieser digitalen Revolution gerät der traditionelle Bankenplatz Schweiz zusehends unter Zugzwang: Wo sind Änderungen nötig? Wo sind diese möglich? Wo erlaubt? Wie können sich Schweizer Finanzinstitute in einem immer globaleren Markt behaupten? Welche Rolle spielen in Zukunft Fintechs und digitale Ökosysteme?

Teilnahme auch via Live Streaming möglich

Die Swiss Digital Finance Conference 2020 dient als Netzwerk- und Austauschplattform, an der Akteure aus dem Schweizer Finanzsektor Fragen wie diese diskutieren und beantworten. Sie wird in deutscher Sprache und in diesem Jahr erstmals auch digital via Live Streaming ausgetragen.

Programm: