Finance Forum Liechtenstein 2020 wird verschoben

Vaduz – Die 6. Ausgabe des Finance Forums Liechtenstein vom kommenden Mittwoch, 11. März, wird um einige Wochen verschoben. Aufgrund der aktuellen Unsicherheit rund um das Coronavirus können wir die Veranstaltung nicht planmässig durchführen. Wir bedauern diese Situation, aber die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns absolute Priorität.

Aktuell sind wir in enger Abstimmung mit allen Referenten und Beteiligten, um in den nächsten Tagen ein neues Datum für das Finance Forum Liechtenstein 2020 kommunizieren zu können. Alle Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit. Sollte Ihnen der neue Termin nicht möglich sein, ist die Meldung einer Ersatzperson oder eine kostenlose Stornierung möglich.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis. Gerne informieren wir Sie in Kürze per Newsletter sowie auf unserer Internetseite über das neue Datum und freuen uns auf Ihren Besuch am 6. Finance Forum Liechtenstein. (Finance Forum Liechtenstein)

Finance Forum Liechtenstein