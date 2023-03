Finance Forum Liechtenstein am 9. Mai beleuchtet die Zukunft des Finanzplatzes

Vaduz – Die aktuellen Entwicklungen im Finanzsektor geben Anlass zur Sorge. Staatliche Interventionen und geopolitische Turbulenzen schütteln die Finanzmärkte durcheinander und bringen grosse Unternehmen an den Rand des Bankrotts. Die Angst vor einer Finanzkrise wie 2008 macht die Runde.

Am diesjährigen Finance Forum Liechtenstein am 9. Mai in Vaduz beleuchten Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die aktuellen Entwicklungen und diskutieren die Folgen für die Finanzbranche. Welche Rolle spielt die Politik im aktuellen Umfeld? Welche Massnahmen sind nötig, um das Image der Finanzplätze Liechtenstein und Schweiz zu erhalten? Und welche Folgen haben die jüngsten Turbulenzen für Anlegerinnen und Investoren?

Hochkarätige Refererenten wie Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch, Ökonom und Finanzmarktexperte Klaus Wellershoff, Sicherheitsexperte Christoph Heusgen sowie Vontobel-CEO Zeno Staub und LGT-Bank-CEO Roland Matt stellen sich den Fragen. Weitere Talkgäste sind unter anderem Prinzessin Gisela Bergmann, CEO Industrie- und Finanzkontor, und Thomas Zwiefelhofer, Member of the Group Board bei First Advisory. Durch die Veranstaltung führt Fernsehjournalist und Wirtschaftsexperte Reto Lipp.

Das Finance Forum Liechtenstein ist die zentrale Plattform für die Finanzbranche in Liechtenstein und der Schweiz. Die Tagung vernetzt mehrere hundert hochkarätige Entscheidungsträger der Finanzbranche und bietet hochkarätige Referate, informative Workshops und attraktives Networking.

Details und Anmeldungen unter www.finance-forum.li