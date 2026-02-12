FINANZ26: Mit frischem Schwung in die Zukunft 

Zürich – Am 25. und 26. Februar 2026 öffnet der grösste Anlass der Finanzbranche in der Schweiz die Tore zu seiner 27. Ausgabe und wartet mit verschiedenen Neuerungen auf. Nach sechs erfolgreichen Ausgaben als Fachmesse positioniert sich die FINANZ neu als Finanzevent. Damit rücken die Veranstalter das vielfältige Programm mit Roundtables, Fachpanels, Expertenreferaten und dem Open Forum, das bereits in den Vorjahren bei den Fachbesucherinnen und -besuchern grossen Zuspruch fand, ins Zentrum des Geschehens. Daneben bleibt viel Platz für das Networking zwischen Sponsoren, Partnern und professionellen Anlegern. Mit dem Wandel von der Fachmesse zum Finanzevent kehrt die FINANZ ins Kongresshaus Zürich zurück und hat sich personell neu aufgestellt.

Das Event-Motto «Disruption drives Innovation» spiegelt die Überzeugung, dass der fundamentale Wandel, in dem sich die globale Politik, die Weltwirtschaft und die Gesellschaft gegenwärtig befinden, gleichzeitig auf allen Ebenen die Innovationskraft befeuert. Darauf gehen an der FINANZ26 renommierte Referentinnen und Referenten aus Wirtschaft und Forschung an den Veranstaltern organisierten Roundtables ein. Den Auftakt macht am ersten Messetag der Roundtable «China im Wandel: Wachstum, Struktur und neue Realitäten». Uli Sigg, ehemaliger Schweizer Botschafter für die Volksrepublik China, Nordkorea und die Mongolei, diskutiert unter Leitung von Mark Dittli, Geschäftsführer von «The Market», mit Markus Herrmann Chen, dem Mitgründer und Managing Director der China Macro Group. Gleichentags steht der Roundtable «Schuldenproblematik: Risiken und Konsequenzen» auf dem Programm. Im Gespräch mit Peter Fischer, dem Chefökonom der NZZ, wird KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm eine kritische Betrachtung der Staatsverschuldungen vornehmen.

Zum Roundtable «Zukunft Finanzplatz Schweiz» darf BILANZ-Chefredaktor Dirk Schütz am zweiten Messetag Karin Keller-Busse, President UBS Switzerland, und Monika Bütler, Honorarprofessorin für Wirtschaft an der Universität St.Gallen begrüssen. Den Abschluss macht der Roundtable «New World Order». Barend Fruithof, CEO der Aebi Schmidt Holding; Stefan Legge, Head of Trade & Tax Policy und Vizedirektor am Institut für Law & Economics der Universität St.Gallen, sowie Thomas Süssli, ehemaliger Chef der Schweizer Armee, debattieren dazu unter Leitung von Handelszeitung-Chefredaktor Markus Diem Meier.

Expertenwissen live erleben und sich mit Finanzprofis vernetzen

Wie sich die professionellen Anleger in einem Umfeld konstanter Unsicherheit und wegweisender Trends in der Finanzwelt positionieren können, thematisieren Sponsoren und Partner auf kuratierten Fachpanels, in zahlreichen Expertenvorträgen und dem Open Forum, das fester Bestandteil des FINANZ-Events bleibt. Die grosszügige Networking-Zone, in der sich die Sponsoren und Partner mit modernen Sponsoring-Walls präsentieren, bietet Gelegenheit, das persönliche Gespräch mit den Expertinnen und Experten zu suchen. Fortgeführt wird an der FINANZ26 auch die Kooperation mit Ausbildungspartnern aus dem Finanzbereich. Die CFA Society Switzerland und die Schweizerische Aktuarvereinigung SAV sowie die Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE) vergeben an ihre Mitglieder Credit Points für den Besuch des Events. Zum Kreis der Kooperationspartner zählen insgesamt 15 Branchen- und Standesorganisationen.

Neues Format – neue Leitung

«Die Neupositionierung der FINANZ als Event kommt nicht von ungefähr», betont Julian Malgiaritta, Geschäftsführer des Organisators JHM Finanzmesse AG, und ergänzt «Die sich ändernden Bedürfnisse und Interessen unserer Anspruchsgruppen haben uns stets angespornt, unser Veranstaltungskonzept fortlaufend neu zu denken und weiterzuentwickeln.» Julian Malgiaritta, der bislang für die Ausstellerorganisation der Finanzmesse verantwortlich zeichnete, hat die umfangreiche Überarbeitung des Veranstaltungsformats massgeblich geprägt. Im Sinne der langfristigen Nachfolgeplanung hat ihm der bisherige Geschäftsführer Bernhard Zosso nun das Zepter der FINANZ übergeben, steht ihm aber gemeinsam mit FINANZ-Mitgründer Rolf Maurer und neu mit Finanzprofi André Buck weiterhin beratend zur Seite.

Das detaillierte Programm sowie die Liste der Sponsoren und Partner sind auf der neuen Website www.finanz-ch.ch abrufbar. (FINANZ26/mc/hfu)

