Finanzierungsrunde für Corintis bringt 25 Millionen US-Dollar

Lausanne – Applied Digital (NASDAQ: APLD), ein Entwickler, Erbauer und Betreiber von leistungsstarken, nachhaltig konzipierten Rechenzentren und Colocation-Diensten für künstliche Intelligenz, Cloud, Netzwerke und Blockchain-Workloads, gab bekannt, dass es als Hauptinvestor an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar für Corintis beteiligt war, einem in der Schweiz ansässigen Innovator, der fortschrittliche Chip-Kühlungslösungen entwickelt, um die Effizienz und Leistungsdichte in Rechenzentren, die die anspruchsvollsten KI-Workloads ausführen, deutlich zu verbessern.

Corintis hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, und eröffnet eine Niederlassung in Bellevue, Washington, USA. Das Unternehmen ist auf die Direktkühlung von Chips mit Flüssigkeit unter Verwendung von Mikrofluidik-Technologie spezialisiert. Seine einzigartige generative Design- und Fertigungsplattform ermöglicht eine präzise Anpassung der Kühlung an die Chip-Ebene, die als kostengünstiger Ersatz für die Standard-Flüssigkeitskühlung oder integriert in die GPU implementiert werden kann. Der Ansatz von Corintis ermöglicht im Vergleich zu Standard-Kühlplatten bis zu dreimal niedrigere Temperaturen, wie zuvor von Microsoft validiert, höhere Leistungsdichten, verbesserte Energieeffizienz und geringere Umweltbelastung – wichtige Anforderungen, da KI-Workloads die Grenzen des traditionellen Rechenzentrumsdesigns immer weiter verschieben.

„Als Branchenführer im Bereich hochleistungsfähiger KI-Fabriken baut Applied Digital seine Führungsposition durch strategische Investitionen in Technologien, die das Tempo der Branche vorgeben und die Zukunft bestimmen werden, weiter aus“, sagte Wes Cummins, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Applied Digital. „Unsere Investition in Corintis sorgt zusammen mit unserer Investitionsstrategie dafür, dass Applied Digital an der Spitze der Rechenzentrumsinnovation bleibt, von der Stromversorgung und Kühlung bis hin zu anderen kritischen Systemen, die die Leistung, Skalierbarkeit und Effizienz auf unseren Campus verbessern.“

„Die Investition von Applied Digital unterstreicht die entscheidende Rolle fortschrittlicher Kühltechnologien für die nächste Generation von Hochleistungsrechnern“, sagte Remco van Erp, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Corintis. „Die Optimierung der KI-Infrastruktur erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der vom Silizium bis zur Infrastruktur reicht. Unsere Technologie wurde entwickelt, um die thermischen Herausforderungen der leistungsstärksten Chips von heute zu bewältigen und die nächste Generation von hochdichten, energieeffizienten Rechnern auf nachhaltige Weise zu ermöglichen, indem sie höhere Kühlmitteltemperaturen unterstützt und den Frischwasserverbrauch reduziert. Die Partnerschaft mit Applied Digital stärkt die Rolle von Corintis als Brücke zwischen diesen wichtigen Bereichen und beschleunigt die Einführung unserer mikrofluidischen Kühltechnologie in großem Maßstab.“

Mit dieser neuen Investition beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Corintis auf 58 Millionen US-Dollar. Die neuen Mittel werden verwendet, um die Präsenz von Corintis in den USA auszubauen, die globale Präsenz für die Herstellung von mikrofluidischer Kühlung in großem Maßstab zu verstärken und die Einführung bei Kunden zu beschleunigen, nachdem seit der kürzlich angekündigten Serie-A-Finanzierung mehrere neue Technologiegiganten als Kunden gewonnen werden konnten. (Applied Digital/mc/hfu)

