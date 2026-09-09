findependent lanciert Anlagefokusse für 30’000 Kunden

Aarau – Der digitale Vermögensverwalter findependent entwickelt seine Anlagelösungen weiter. Ab sofort können die mittlerweile über 30’000 Kundinnen und Kunden aus drei Anlagefokussen wählen. Neben der bestehenden Standard-Ausrichtung führt findependent die Varianten «Global» und «Schweiz» ein. Dies auch im Hinblick auf die anstehende Lancierung einer eigenen Säule 3a.

Die Standard-Anlagelösung von findependent basiert auf einer breit diversifizierten, weltweiten ETF-Strategie mit einem Schwerpunkt im Schweizer Markt. Im Aktienteil beträgt das heimische Gewicht für alle fünf Anlagelösungen jeweils 40 Prozent.

Die neuen Anlagefokusse bieten den Anlegerinnen und Anlegern nun erweiterte Wahlmöglichkeiten:

Anlagefokus Global: Reduziert die Schweizer Quote im Aktienteil der Anlagelösung

auf rund 10 Prozent und richtet sich an der Marktkapitalisierung aus.

auf rund 10 Prozent und richtet sich an der Marktkapitalisierung aus. Anlagefokus Schweiz: Hebt die Schweiz im Aktienteil der Anlagelösung stark an,

auf rund 80 Prozent.

«Unsere Philosophie bleibt unverändert: Wir machen Anlegen einfach, transparent und kostengünstig. Doch unsere Kundinnen und Kunden haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie stark der “Home Bias” in ihrer Anlagelösung gewichtet sein soll», erklärt Matthias Bryner, Gründer und CEO von findependent. «Neu bieten wir diese Flexibilität mit wenigen Klicks in der App, ohne die uns auszeichnende Einfachheit aufzugeben.»

Redesign der App und Website bereitet 3a-Integration vor

Passend zu dieser Erweiterung hat findependent ein umfassendes Redesign der App und der Website ausgerollt. Neben einer moderneren Benutzeroberfläche bietet die App neu eine aggregierte Renditeübersicht über alle Anlagelösungen hinweg. Der Relaunch schafft gleichzeitig die technologische und visuelle Basis, um das kommende Säule-3a-Angebot nahtlos in die bestehende App-Architektur einzubetten. «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lancierung unserer eigenen 3a-Anlagelösungen per Mitte Oktober 2026», verrät Bryner. (findependent/mc/hfu)