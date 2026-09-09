Papers AG verstärkt das Team für die Sicherheitslösung Obsidio mit KI-Spezialist Massimiliano De Carli

Zug – Das Zuger Softwareunternehmen Papers AG reagiert auf die starke internationale Nachfrage nach hochrealistischen Cybersicherheitstests und baut das Team rund um die Resilienz-Plattform Obsidio gezielt aus. Der KI-Spezialist Massimiliano De Carli übernimmt ab sofort die Rolle des Senior Account Executive.

Mit diesem Neuzugang stärkt die Papers AG ihre Kapazitäten, um Betreiber kritischer Infrastrukturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen sowie Versorgungsunternehmen bei der präventiven Abwehr komplexer Cyberbedrohungen zu begleiten.

Stärkung des internationalen Vertriebs

Massimiliano De Carli übernimmt ab sofort die Position des Senior Account Executive für Obsidio, um das Wachstum im Bereich der kritischen Infrastrukturen, der staatlichen und öffentlichen Einrichtungen sowie bei Versorgungsunternehmen voranzutreiben. Er bringt eine fundierte, fünfjährige Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz mit. Seine tiefe technische Vertrautheit mit KI ermöglicht es ihm, die rasch wachsenden Bedrohungsvektoren durch autonome KI-Agenten und dezentrale Cloud-Infrastrukturen präzise zu verstehen und Klienten bei der Absicherung gegen neuartige Bedrohungen zu unterstützen.

Neben seiner praktischen Industrieerfahrung verfügt De Carli über ein rigoroses akademisches und technisches Profil. Unter anderem verfügt er über einen Abschluss der University of Nicosia als Master of Science in Blockchain and Digital Currency.Seine Forschungsarbeit für ein Doktorat in Betriebswirtschaftslehre (Doctorate in Business Administration, DBA) mit Schwerpunkten auf digitaler Transformation, Fintech-Adoption und der Internationalisierung von Technologien befindet sich derzeit in der finalen Begutachtung durch das Doktoratskomitee. Zudem verschafft ihm seine aktive operative Arbeit mit dezentralen Cloud-Compute-Netzwerken, insbesondere dem Acurast-Ökosystem, eine fundierte Perspektive auf die Zukunft digitaler Infrastrukturen.

«Die internationale Nachfrage nach belastbaren und praxistauglichen Sicherheitstests steigt kontinuierlich. Mit Obsidio bieten wir Organisationen eine zielgerichtete Lösung, um ihre digitalen Architekturen präventiv und messbar gegen künftige Bedrohungen abzusichern», betont Massimiliano De Carli.

Papers AG auf Wachstumskurs

Der Ausbau des Teams unterstreicht die Weiterentwicklung der Papers AG im Bereich der Sicherheit kritischer Infrastrukturen. CEO Alessandro De Carli sieht im Neuzugang einen wichtigen Schritt für die Skalierung der Plattform: «Der Zuzug von Massimiliano De Carli ist eine direkte Antwort auf das starke Marktecho, das wir seit dem Launch von Obsidio verzeichnen. Seine Kombination aus strategischem Verständnis und tiefem Wissen über moderne KI-Infrastrukturen stärkt unsere Positionierung im Markt nachhaltig. Er bringt genau die Erfahrung mit, die wir benötigen, um die internationale Nachfrage optimal zu bedienen.»

Persönliches Engagement für den verantwortungsvollen Einsatz von KI

Ausserhalb seiner beruflichen Tätigkeit engagiert sich Massimiliano De Carli für den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Gemeinsam mit Institutionen der Grundschulausbildung im Tessin erarbeitet er Ansätze, um Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern einen kritischen und sicheren Umgang mit KI zu vermitteln. «Bei KI und Cybersicherheit stehen wir in einem Wettrüsten. Umso wichtiger ist es, bereits in der Grundschulbildung ein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Einsatz dieser Technologien zu schaffen», sagt Massimiliano De Carli. (Papers/mc/hfu)