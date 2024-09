findependent verdoppelt Kundenbasis auf 15’000 und verwaltet über CHF 150m

Zürich – Das Fintech-Startup findependent beschleunigt im vierten Jahr seiner Geschäftstätigkeit das Wachstum nochmals deutlich. Innerhalb der letzten 12 Monate nahm die Kundenbasis um 110% zu und erreichte Anfang September den nächsten Meilenstein. Über 15’000 Kundinnen und Kunden nutzen die App für die Geldanlage. Das verwaltete Vermögen stieg gar um 140% auf 150 Millionen Franken. Per Oktober 2024 übernimmt zudem Tobias Katzfuss die neu geschaffenen Stelle des Head of Operations.

findependent wächst in allen Teilen der Schweiz schnell und in den letzten 12 Monaten besonders rasant in der Romandie und beim weiblichen Teil (+140%) der Anlegergemeinde. Das Durchschnittsalter aller Nutzerinnen und Nutzer der findependent Anlage-App liegt bei 39 Jahren. Starke prozentuale Zuwächse zeigen auch die 18 bis 25jährigen (+160%) und die Altersgruppe der “Neupensionäre” (+224%) rund um das offizielle Rentenalter.

Die Summe der verwalteten Vermögen hat per Anfang September erstmals die Marke von 150 Millionen Franken überschritten. Der Grossteil (90%) des Wachstums der vergangenen 12 Monate stammt aus neu anvertrauten Geldern (Net New Money). Dieses Wachstum ermöglichte findependent eine verbesserte Preisgestaltung bei den Vermögensverwaltungs- und Depotgebühren.

“Wir wollten diesen Preisvorteil an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben, schliesslich sind sie es, die dieses Wachstum erst ermöglicht haben”, verrät Matthias Bryner, Gründer und CEO von findependent. “Im Laufe des Frühlings haben wir daher ein weiteres Mal die Gebühren gesenkt, auch wenn wir schon vorher der günstigste digitale Vermögensverwalter der Schweiz waren”, so Bryner.

Aufgrund des starken Kundenwachstums schafft findependent zudem neu die Stelle des Head of Operations. Per Oktober 2024 wird Tobias Katzfuss in dieser Rolle zum findependent Team stossen. Er verfügt über langjährige Bankerfahrung und war in verschiedenen Operations- und Business Development Rollen im Institutional Clients Bereich der Credit Suisse und zuletzt im Group Integration Office der UBS tätig. Tobias Katzfuss ist CFA Charterholder und verfügt über einen Masterabschluss in Accounting & Finance von der Universität St. Gallen (HSG). (findependent/mc/hfu)