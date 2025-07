Finma muss neuen Leiter für den Geschäftsbereich Banken suchen

Bern – In der Geschäftsleitung der Finanzmarktaufsicht Finma kommt es zu einem gewichtigen Abgang. Der Leiter des Geschäftsbereichs Banken, Thomas Hirschi, verlässt die Aufsichtsbehörde per Ende August 2025.

Hirschi werde sich ausserhalb der Finma beruflich neu orientieren, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die Leitung des Geschäftsbereichs Banken wird nun laut einem Finma-Sprecher interimistisch von Simon Brönnimann übernommen, der heute für die Abteilung «Aufsicht Kleinbanken und Wertpapierhäuser» zuständig ist. Die definitive Nachfolge von Hirschi solle zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Einsatz in CS-Krise

Der abtretende Hirschi hatte im Februar 2022 die Verantwortung für den Geschäftsbereich Banken in der Finma übernommen. Damit stand er dem Bereich während des Höhepunkts der Credit Suisse-Krise vor. Vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024 war er ausserdem Stellvertreter der damaligen Direktorin ad interim Birgit Rutishauser.

In der Folge der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS von Frühling 2023 hatte Hirschi gemeinsam mit der weiteren Finma-Führung die Behörde vehement gegen Kritiker verteidigt: Die Finma habe bei der kriselnden Grossbank «früh und resolut» eingegriffen, erklärte er etwa Ende 2023 bei der Präsentation eines Finma-Berichts zur CS-Krise.

Gleichzeitig hatte die Behörde unter der Leitung von Hirschi die bestehenden Teams der Grossbankenaufsicht zusammengelegt und auch ausgebaut. So hatte Hirschi im vergangenen Jahr zahlreiche Vor-Ort-Kontrollen bei der UBS teilweise auch in Zusammenarbeit mit ausländischen Regulierungsbehörden angekündigt.

Lange Karriere bei Aufsichtsbehörden

Vor seiner Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Banken hatte Hirschi bei der Finma von 2020 bis Januar 2022 den Geschäftsbereich Asset Management geleitet. Er war bereits von 2004 bis 2015 in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Finma und ihrer Vorgängerbehörde tätig gewesen. In der Zeit von 2015 bis 2019 war Hirschi Leiter der Banken- und Versicherungsaufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Die Finma bedauere den Entscheid von Hirschi, die Behörde zu verlassen, sehr, wird Finma-Direktor Stefan Walter in der Mitteilung zitiert. Er habe in seiner Zeit als Mitglied der Finma-Geschäftsleitung «grosse Herausforderungen gemeistert und damit einen massgeblichen Beitrag zur Stabilität des Finanzplatzes geleistet», so Walter. (awp/mc/ps)