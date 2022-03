Fisch Asset Management eröffnet Standort in Frankfurt

Fisch Asset Management, der unabhängige Schweizer Asset Manager für Wandelanleihen, Unternehmensanleihen und Multi-Asset-Lösungen, verfügt seit dem 1. März 2022 über eine Tochtergesellschaft in Frankfurt am Main. Die dort tätigen Mitarbeiter werden ihren umfangreichen Kundenstamm ab sofort aus dem neuen Standort heraus betreuen und die Aktivitäten von Fisch in Deutschland zentral aus Frankfurt begleiten.

Geschäftsführer der neu gegründeten Fisch Asset Management GmbH ist Sikandar Salam, Head of Sales & Relationship Management Germany. Er führt aus: „Die Eröffnung eines Büros in der deutschen Finanzmetropole bedeutet für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden in Deutschland einen Meilenstein. Fisch Asset Management ist bereits seit zwei Jahrzehnten sehr erfolgreich in Deutschland tätig, der Vertriebsregion, die seit langem den wichtigsten Auslandsmarkt für uns darstellt. Der nun eröffnete Standort in Frankfurt ermöglicht es uns, näher bei unseren Kunden zu sein und ihre Bedürfnisse noch besser bedienen zu können. Gleichzeitig verfolgen wir das Ziel, im Rahmen unserer Vertriebsaktivitäten die Vorzüge von Fisch als unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit langjähriger Spezialisierung in attraktiven Marktsegmenten einem noch breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen.“

Neben Sikandar Salam werden von Beginn an noch zwei weitere Senior Sales & Relationship Manager vor Ort sein. „Die neue Präsenz in Frankfurt stellt für Fisch eine logische strategische Entscheidung dar, die unser Commitment zu diesem Schlüsselmarkt unterstreicht. Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir an dieser Erfolgsgeschichte weiterschreiben“, sagt CEO Juerg Sturzenegger. (Fisch Asset Management/mc/ps)