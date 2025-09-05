Flybotix sichert sich fast 10 Millionen US-Dollar

Renens – Flybotix, ein weltweit tätiges Robotikunternehmen, das sich auf drohnenbasierte Lösungen für die Inspektion von engen Räumen in Industrie- und Zivilanlagen spezialisiert hat, hat in einer Serie-A-Erweiterungsrunde fast 10 Millionen US-Dollar aufgebracht. Die neuen Finanzmittel werden dazu beitragen, die weltweite Einführung der ASIO-Lösung zu beschleunigen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Seit seiner Gründung hat Flybotix bedeutende Fortschritte erzielt, darunter die Einführung der ASIO X im Sommer 2024, einer Drohnenlösung der zweiten Generation, die auf der bahnbrechenden Technologie des Unternehmens aufbaut und um das eigene SaaS-Angebot von Flybotix erweitert wurde. Das Unternehmen hat ausserdem sein Vertriebsnetz auf mehr als 30 Länder ausgeweitet und Partnerschaften mit Kommunen und grossen Konzernen aus verschiedenen Branchen geschlossen. Diese zusätzliche Finanzierung wird Flybotix in die Lage versetzen, die Kommerzialisierung voranzutreiben, die Produktentwicklung zu beschleunigen und sein Team zu vergrössern, um der wachsenden Nachfrage nach sichereren und effizienteren Inneninspektionen gerecht zu werden.

Family Office und bestehende Investoren gestalten Finanzierungsrunde

Die Finanzierung wurde von einem renommierten Family Office mit starkem Fokus auf Technologieinvestitionen angeführt, unter Beteiligung bestehender Investoren unter der Führung von Greeneering Invest AG. „Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für Flybotix“, sagte Samir Bouabdallah, CEO und Mitbegründer von Flybotix. Er fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, unsere neuen Investoren willkommen zu heissen, und sind sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren. Dieses Vertrauen in das Flybotix-Team, unterstützt durch die neue Finanzierung, wird dazu beitragen, die weltweite Einführung der ASIO-Lösung zu beschleunigen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und uns in die Lage zu versetzen, sicherere und effizientere Inspektionslösungen für Branchen zu liefern, in denen Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist.“

Flybotix wurde 2019 in Lausanne von Samir Bouabdallah und Alexandre Cherpillod gegründet. Die Flaggschiff-Lösung ASIO kombiniert fortschrittliche, patentierte Drohnentechnologie mit einer speziellen SaaS-Plattform und ermöglicht so sicherere und effizientere Inspektionen in verschiedenen Bereichen wie der Energieerzeugung und der Wasserinfrastruktur. Mit der längsten Flugzeit auf dem Markt, einer höheren Nutzlastkapazität und einem integrierten Software-Ökosystem, das umsetzbare Erkenntnisse liefert, setzt ASIO einen neuen Standard für industrielle Inspektionen. (Startupticker/mc/hfu)

