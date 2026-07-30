ZuriQ sammelt 22,4 Millionen Euro ein, um seine 2D-Quantenprozessoren weiterzuentwickeln

Zürich – ZuriQ, ein in Zürich ansässiges Quantencomputer-Unternehmen, das einen Quantencomputer im Utility-Scale-Bereich mit einer nativen zweidimensionalen Fallenarchitektur entwickelt, gab bekannt, dass es 22,4 Millionen Euro (25,5 Millionen US-Dollar) an Seed-Finanzierung eingeworben hat, um seine Ionenfallen-Quantenprozessoren weiterzuentwickeln.

Die Finanzierungsrunde wurde von Quantonation angeführt, unter Beteiligung von Forward.one, Extantia, Firgun Ventures sowie aller Investoren der vorherigen Runde. Sie folgt der Pre-Seed-Finanzierungsrunde des Unternehmens in Höhe von 4 Millionen Euro (4,2 Millionen US-Dollar) im Jahr 2025.

Christophe Jurczak, Gründungspartner von Quantonation: „Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass das Quantenrennen bereits entschieden sei, doch das entspricht keineswegs der Realität. ZuriQ zeigt, dass es im Bereich der Quantenarchitekturen noch bedeutende und bahnbrechende physikalische Durchbrüche zu erzielen gilt. Das wissenschaftliche Niveau des Teams ist Weltklasse, weshalb es ZuriQ auch so ausserordentlich gut gelungen ist, globale Talente für sich zu gewinnen, um gemeinsam 2D-native Quantencomputer zu entwickeln, in denen gefangene Ionen-Qubits endlich die Freiheit haben, sich zu bewegen und miteinander zu verbinden.“

ZuriQ wurde 2024 von den Gründern Dr. Pavel Hrmo, Dr. Tobias Sägesser und Dr. Shreyans Jain als Spin-off aus dem Labor von Professor Jonathan Home an der ETH Zürich gegründet. Das Unternehmen meistert in raschem Tempo die grössten Herausforderungen beim Entwurf von Quantencomputer-Prozessoren, um Architekturen zu entwickeln, die die Tausenden von Qubits unterstützen, die für industriell nutzbare Quantencomputer erforderlich sind.

Darin heisst es, dass das Unternehmen einen neuen Ansatz für Ionenfalle-Qubits entwickelt hat, bei dem elektrische und magnetische Felder kombiniert werden, um von Natur aus zweidimensionale Anordnungen zu erzeugen und so die Skalierungsgrenzen herkömmlicher Systeme zu überwinden.

Nach Angaben des Unternehmens basieren die meisten Quantencomputer mit gefangenen Ionen auf einer Architektur, die vor mehr als zwei Jahrzehnten erstmals vorgeschlagen wurde und bei der Ionen in im Wesentlichen eindimensionalen Ketten gehalten werden, die mithilfe komplexer Verbindungsstrukturen zu grösseren Gittern miteinander verbunden sind.

ZuriQ gibt an, mit seinen von Grund auf zweidimensionalen Prozessoren einen grundlegend anderen Weg eingeschlagen zu haben. Das Unternehmen nutzt Penning-Mikrofallen, um ein statisches Magnetfeld anzulegen – anstelle der schnell oszillierenden Felder, auf die die meisten älteren Architekturen zurückgreifen –, und ersetzt damit die oszillierenden Felder herkömmlicher Designs durch ein statisches Magnetfeld. Dadurch können sich Ionen frei in jede Richtung bewegen, ohne dass Übergänge die Neukonfiguration einschränken.

Professor Jonathan Home von der ETH Zürich und wissenschaftlicher Berater bei ZuriQ: „Was diesen Ansatz so leistungsfähig macht, ist die Geometrie. Hält man Ionen in einer Linie, wächst die Anzahl um jeweils eines; hält man sie zweidimensional, wächst sie mit der Fläche des Chips – bei einem Standardchip ist das der Unterschied zwischen einigen Dutzend Ionen und vielen Tausenden. Ebenso wichtig ist, dass die Ionen frei in drei Dimensionen bewegt werden können, sodass sie weitaus flexibler miteinander verbunden werden können, und genau diese Vernetzung ist es, die einen Quantencomputer letztendlich leistungsfähiger macht. Das Erreichen der Skalierbarkeit und Vernetzung, die echte Anwendungen erfordern werden, war bislang die zentrale Herausforderung für das gesamte Forschungsgebiet.“

ZuriQ gibt an, seine proprietäre zweidimensionale Architektur mit einem funktionsfähigen Demonstrator zu erproben, der in nur 18 Monaten erfolgreich entwickelt wurde. Der Demonstrator besteht aus einer 3×3-Anordnung von neun individuell steuerbaren Ionen, die nach Angaben des Unternehmens die bislang grösste zweidimensionale Anordnung dieser Art darstellt und in Zusammenarbeit mit Forschern der ETH Zürich entwickelt wurde. Die zugrunde liegenden Chips wurden gemeinsam mit ZuriQs Fertigungspartner Infineon hergestellt.

Nachdem die Architektur und der Fertigungsprozess feststehen, konzentriert sich das Unternehmen nun auf die Skalierung: die rasche Erhöhung der Anzahl der Ionen auf einem Chip, um leistungsstarke, kommerziell nutzbare Geräte zu ermöglichen.

Dr. Pavel Hrmo, Mitbegründer und Geschäftsführer von ZuriQ: „Die Unternehmen im Bereich der Ionenfalle, die den Wettlauf ins Leben gerufen haben, begannen mit eindimensionalen Konzepten, die als nützliche Sprungbretter dienten. Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, ob es ihnen gelingt, bei ihren Skalierungsbemühungen erfolgreich auf zwei Dimensionen umzusteigen.“

„Wir haben mehr Zeit im Labor verbracht, und diese Zeit hat es uns ermöglicht, einen alternativen Weg zu finden, der von Natur aus leichter zu skalieren ist. Unsere Architektur ist von Grund auf zweidimensional, sodass die Anzahl der Qubits, die wir auf einem Chip unterbringen können, weitaus schneller wachsen wird als bei Systemen, die auf einem veralteten Konzept basieren. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unseren technischen Schwung in kommerziellen Massstab umzusetzen – mit mehr Mitarbeitern, mehr Forschung und einem beschleunigten Weg zu industriellen Anwendungen.“

Seit der letzten Finanzierungsrunde ist ZuriQ von vier auf achtzehn Mitarbeiter gewachsen. Das neue Kapital wird für weitere Neueinstellungen, den Ausbau des Forschungsprogramms des Unternehmens und die Ausweitung der Chipfertigung verwendet – die Grundlage dafür, Hunderte von Qubits auf einem Chip unterzubringen. (EU-Startups/mc/hfu)

ZuriQ