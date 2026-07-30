Das Schweizer HealthTech-Unternehmen „Ahead Health“, das sich auf Prävention spezialisiert hat, sichert sich 8,7 Millionen Euro

Zürich – Ahead Health, ein Unternehmen für präventive Gesundheitsversorgung, hat sich eine Investition in Höhe von 8,7 Millionen Euro (10 Millionen US-Dollar) gesichert, angeführt von den Risikokapitalgesellschaften 3VC und RTP Global. Zudem startet das Unternehmen nun in Deutschland und den Niederlanden, seinen ersten Märkten außerhalb der Schweiz.

Im Januar 2026 sammelte das Schweizer Startup unter der Führung von RTP Global 5,1 Millionen Euro (6 Millionen US-Dollar) an Finanzmitteln ein.

Nick Lenten, CEO und Mitbegründer von Ahead Health: „Wir haben Ahead in der Schweiz gegründet, um zu beweisen, dass Prävention gründlich, schnell und sinnvoll sein kann – und dass sie funktioniert. Ab heute können Menschen in München einen Präventionscheck buchen, und in den Niederlanden wird die Warteliste eröffnet. Wir stellen das beste Team im Bereich der Prävention in Europa zusammen, und das ist erst der Anfang.“

Ahead Health wurde 2024 von ehemaligen Google-Führungskräften, Ärzten und Entwicklern aus dem Healthtech-Bereich gegründet und ist eine Plattform für präventive Gesundheitsversorgung, deren Ziel es ist, proaktive, personalisierte Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu machen.

Das Unternehmen gibt an, dass es moderne Blutuntersuchungen, Ganzkörper-MRT-Untersuchungen und eine KI-gestützte Plattform kombiniert, über die jedes Mitglied seine Krankengeschichte in eine einzige, von Ärzten überprüfte Vorsorgeuntersuchung einbringen kann. Nach Angaben des Unternehmens werden auf diese Weise verschiedene Sichtweisen auf den Körper zu einem umfassenderen Gesamtbild zusammengeführt, was zu relevanteren und fundierteren Entscheidungen führt.

Die Plattform basiert auf wiederholten Tests über einen längeren Zeitraum hinweg statt auf einmaligen Momentaufnahmen und verfolgt den Gesundheitszustand jeder Person im Vergleich zu ihren eigenen Ausgangswerten, wodurch sich aussagekräftige Veränderungen frühzeitig erkennen lassen. Sie wandelt komplexe Biomarker in personalisierte, umsetzbare Erkenntnisse um. Dies kann dazu führen, dass Erkrankungen wie Krebs, Hirnerkrankungen, Endometriose und Herz-Kreislauf-Probleme Jahre früher erkannt werden als mit herkömmlichen Methoden der Gesundheitsversorgung.

Ahead Health gibt an, dass die Ganzkörper-MRT-Untersuchung und die Blutuntersuchungen nur 30 Minuten dauern, zu einem individuellen Gesundheitsplan führen und der gesamte Prozess digital abläuft.

Peter Lasinger, Partner bei 3VC: „Wir unterstützen jedes Jahr nur eine Handvoll Teams und suchen nach Gründern, die sich den wichtigsten Herausforderungen der Welt stellen. Ahead Health sticht hervor, weil das Unternehmen eine stark missionsorientierte Kultur mit absoluter Sorgfalt und hoher technischer Exzellenz verbindet. Sie bauen nicht nur eine Plattform auf, sondern gestalten das Gesundheitswesen von Grund auf neu. Wir sind unglaublich stolz darauf, dieses Weltklasse-Team bei seiner Expansion nach Deutschland und in die Niederlande zu unterstützen.“



Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seit seiner Gründung in der Schweiz ein Netzwerk von mehr als 20 Partnerzentren sowie ein stetig wachsendes Angebot aufgebaut hat.

Das Unternehmen plant, dieses Kapital zur Unterstützung der Expansion in Deutschland und den Niederlanden einzusetzen. In beiden Märkten expandiert Ahead Health Hand in Hand mit der lokalen medizinischen Fachwelt und geht Partnerschaften mit etablierten Kliniken, Radiologiezentren und Ärzten ein, anstatt Einrichtungen von Grund auf neu aufzubauen. Dieses Modell ermöglicht es dem Unternehmen, hochwertige Vorsorgeangebote schnell in neue Märkte zu bringen und dabei auf lokales klinisches Fachwissen zurückzugreifen.

Ahead Health startet die Einführung mit einer umfassenden Blutuntersuchung. Der Test erfasst unter anderem frühe Anzeichen in Bezug auf Stoffwechselgesundheit, Entzündungsmarker, Organfunktion und kardiovaskuläres Risiko. Jedes Ergebnis wird von einem zugelassenen Arzt überprüft und in einen persönlichen Aktionsplan umgesetzt. In Kürze sollen bildgebende Verfahren wie MRT eingeführt werden.

Derzeit bietet das Unternehmen Vorsorgeuntersuchungen an, die nun in Deutschland – beginnend in München – gebucht werden können. In den Niederlanden können sich Interessierte auf die Warteliste setzen lassen; die vollständige Einführung folgt im August. (EU-Startups/mc/hfu)

Ahead Health