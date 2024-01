Fondation ALCEA unterstützt Venture Kick zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Startups

Über die Fondation ALCEA

Die Fondation Alcea ist eine gemeinnützige Stiftung, die 2016 nach Schweizer Recht gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, Einzelpersonen und Organisationen bei der Verwirklichung ihrer beruflichen Ziele zu unterstützen und einen Beitrag zur Förderung und Entwicklung des Innovations- und Unternehmergeistes in der Schweiz und im Ausland zu leisten.

Die Stiftung kann zum Beispiel Möglichkeiten wie Stipendien und Praktika unterstützen, damit Unternehmer bessere Erfahrungen in den Sektoren sammeln können, in denen sie beruflich tätig werden wollen. Sie kann auch selektiv Investitionskapital für Unternehmen bereitstellen, um die Umsetzung ausgewählter professioneller Projekte zu fördern.