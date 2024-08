Freedom24 Spot-ETFs auf Ethereum – Ein neuer Meilenstein für Krypto-Anleger

Die kürzliche Genehmigung von Ethereum Spot-ETFs markiert einen bedeutenden Schritt in der Integration von Kryptowährungen in den traditionellen Finanzmarkt. Privatanleger in den USA haben ab sofort die Möglichkeit, in die zweitgrösste Kryptowährung nach Bitcoin zu investieren, ohne diese direkt kaufen zu müssen. ETFs sind dabei eine bequeme und regulierte Methode, um von den Preisbewegungen zu profitieren. In Europa und damit auch in der Schweiz werden diese aufgrund strenger Regulierungen und einer eher konservativen Haltung der hiesigen Aufsichtsbehörden vorerst nicht verfügbar sein. Für Kryptowährungen und den gesamten Markt ist die Zulassung der Ethereum ETFs dennoch ein grosser Fortschritt, der das Vertrauen stärkt und die Hemmschwelle für viele Anleger senkt.

Bern – Die Finanzwelt erlebt eine bedeutsame Entwicklung in der Regulierung von Kryptowährungen: Die Einführung von Ethereum Spot-ETFs, die am 23. Juli 2024 offiziell genehmigt wurden, stellt einen wesentlichen Meilenstein dar. „Im Vergleich zu Bitcoin-ETFs war der Genehmigungsprozess für Ethereum Spot-ETFs besonders komplex. Denn die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) stand vor der Herausforderung, die Besonderheiten von Ethereum zu verstehen und angemessen zu regulieren“, erklärt Hans Selleslagh, Deutschland-Sprecher vom Onlinebroker Freedom24. So musste geklärt werden, ob Ethereum als Wertpapier eingestuft werden kann und ob alle Bedenken hinsichtlich Marktmanipulation, Liquidität und Anlegerschutz überwunden werden können. Zudem waren umfassende Anti-Betrugs- und Anti-Manipulationsmassnahmen erforderlich, um die Integrität des Marktes zu gewährleisten. „Ethereum Spot-ETFs bieten Anlegern eine direkte Möglichkeit, in Ethereum zu investieren, ohne die Komplexität von digitalen Wallets oder Krypto-Börsen verwalten zu müssen. Sie ermöglichen es, die Preisbewegungen von Ethereum durch regulierte Finanzinstrumente nachzuvollziehen“, so Selleslagh. Die Einführung dieser ETFs habe bereits zu einem signifikanten Anstieg der Investitionen geführt: Am ersten Handelstag wurden 10,2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten angezogen. Kurzfristig könnte dies zu einem Anstieg des Ethereum-Preises führen, wobei jedoch auch hohe Volatilität zu erwarten ist. „Langfristig könnten die Ethereum Spot-ETFs den Preis der Kryptowährung auf über 5.000 US-Dollar steigen lassen, insbesondere durch noch grössere regulatorische Klarheit“, meint Selleslagh. Denn institutionelle Investoren wie Vermögensverwalter, Pensionsfonds und Banken zeigen zunehmend Interesse an diesen regulierten Anlagevehikeln.

Akzeptanz von Kryptowährungen könnte weitreichende Auswirkungen haben

Trotz der Vorteile wie der direkte Zugang zu Ethereum, ein reguliertes Umfeld und reduzierte Komplexität, müssen Investoren auch Risiken berücksichtigen. Dazu gehören vor allem die Marktvolatilität und nach wie vor regulatorische Unsicherheiten. „Auch die Verwaltung der zugrunde liegenden Ethereum-Vermögenswerte stellt Herausforderungen dar, insbesondere hinsichtlich Sicherheit und Vermeidung von Tracking-Fehlern“, so Selleslagh. Die breitere Akzeptanz der Kryptowährung könnte auch weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen haben. Sie könnte globale finanzielle Inklusion fördern, indem Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen erhalten, die bisher keine traditionellen Bankdienstleistungen nutzen konnten. Zudem ist es denkbar, dass die Expansion des Ethereum-Ökosystems Arbeitsplätze im Technologiesektor schafft und das Wirtschaftswachstum ankurbelt. Die verstärkte Nutzung könnte auch die Einführung von Blockchain-Technologie in verschiedenen Branchen beschleunigen, was zu effizienteren und sichereren Transaktionen führen würde. Steigen zudem vermehrt institutionelle Investoren ein, könnte das die Marktstabilität erhöhen und auch neue Wirtschaftsmodelle wie NFTs (Non-Fungible Token) vorantreiben.

Stablecoins und Altcoins folgen womöglich

Die Genehmigung von Ethereum-Spot-ETFs nach jenen der Bitcoins setzt einen wichtigen regulatorischen Präzedenzfall, der die Tür für weitere Kryptowährung-ETFs öffnen könnte. „Mit der wachsenden Reife des Kryptowährungsmarktes werden Regulierungsbehörden eher bereit sein, ETFs für eine breitere Palette von Kryptowährungen zuzulassen, insbesondere wenn diese eine solide Marktkapitalisierung und Liquidität aufweisen“, so Selleslagh. Künftige Kandidaten könnten Stablecoins wie USDC oder USDT sein, da sie weniger Volatilität aufweisen. Auch Altcoins könnten in Betracht gezogen werden, obwohl sie aufgrund geringerer Marktkapitalisierung und Liquidität spekulativer sind. Es ist anzunehmen, dass die Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzsysteme zunehmen wird, was wiederum zu einer erhöhten institutionellen Anteilnahme und einem Anstieg von kryptowährungsbasierten Finanzprodukten führen könnte. Zudem scheint es wahrscheinlich, dass traditionelle und dezentrale Finanzsysteme zunehmend miteinander verschmelzen. „Zum Schutz der Anleger werden dann aber wohl auch strengere Regulierungen und Aufsichtsmassnahmen zur Vermeidung von Marktmanipulationen eingeführt werden“, so Selleslagh.

Diversifikation mit Kryptowährungen für institutionelle Investoren

Das institutionelle Interesse an Ethereum-Spot-ETFs nimmt zu, da diese Finanzinstrumente einen regulierten Zugang zu Kryptowährungen bieten und verschiedene Anlagemöglichkeiten eröffnen. „Unterschiedliche institutionelle Investoren, wie Vermögensverwalter, Hedgefonds, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Banken, Finanzinstitute sowie Family Offices und vermögende Privatpersonen zeigen Interesse an diesen ETFs“, weiss Selleslagh. Vermögensverwalter und Hedgefonds schätzen die Möglichkeit, ihre Portfolios durch den Zugang zu Ethereum zu diversifizieren, ohne die direkten Kryptowährungsbesitz-Komplexitäten. Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften sind laut Selleslagh an regulierten Produkten interessiert, um ihre konservativen Anlagestrategien abzusichern. Banken und Finanzinstitute zeigen Interesse, zunehmend digitale Vermögenswerte in traditionelle Finanzsysteme zu integrieren, während Family Offices nach alternativen Anlagen suchen. „Zukünftig könnten auch Ertragsstrategien wie Staking berücksichtigt werden“, meint Selleslagh. Insgesamt werde erwartet, dass Ethereum-Spot-ETFs eine zentrale Rolle in der Entwicklung der digitalen Vermögensanlage spielen, indem sie neue Chancen schaffen und die Akzeptanz von Kryptowährungen fördern. (Freedom24/mc/ps)