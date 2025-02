Fünf Apps für Startups zur Sicherung intelligenter Investitionen

Warschau – Das Bootstrapping einer Neugründung kann eine Herausforderung sein, vor allem, wenn Ihr Hauptziel darin besteht, das Unternehmen schnell zu vergrössern. Viele Startups nutzen alternative Finanzierungsquellen, wie z. B. Risikokapitalgeber, um sowohl Finanzmittel als auch Branchenwissen für das Unternehmenswachstum zu erhalten.

In diesem Artikel werden die besten Apps vorgestellt, mit denen Sie intelligente Investitionen für Ihr Startup sichern können.

TradingView ist eine Finanz-App, die historische Kursdaten für Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzinstrumente liefert. Eine der wichtigsten Grundlagen für Startups ist es, von anderen Unternehmen zu lernen, insbesondere von jenen, die sich zu Einhörnern entwickelt haben. Um Unternehmen mit einer relevanten Erfolgsbilanz zu identifizieren, die ihr Wachstum und ihren Wert unter Beweis stellt, suchen Sie mit TradingView nach Aktien mit der besten Performance auf dem Aktienmarkt. Wenn Sie ein Krypto-Startup oder ein Web 3-Unternehmen aufbauen, können Sie auch nach den am besten bewerteten Kryptowährungen auf dem Kryptomarkt Ausschau halten. Sie können die App auch verwenden, um eine Beobachtungsliste von Konkurrenten in Ihrer Branche zu erstellen und deren Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Die Beobachtung von Aktienindizes wie dem NASDAQ und dem S&P 500 kann Ihnen einen Überblick über die weltweite Wirtschaftslage verschaffen. Eine gezielte Suche nach bestimmten Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen oder Landwirtschaft kann hilfreich sein, um festzustellen, ob ein Sektor floriert und welches Wachstumspotenzial er hat. Risikokapitalgeber bleiben über die Entwicklungen in verschiedenen Sektoren auf dem Laufenden und investieren eher in Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial. Die Kenntnis von Fakten, die für die Zukunft Ihres Unternehmens sprechen, ist entscheidend, um Investoren davon zu überzeugen, Ihr Unternehmen zu finanzieren. Ein weiterer Faktor, der die Investitionsentscheidungen von Risikokapitalgebern beeinflusst, sind die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen, die sich in Messgrössen wie Inflation, Zustand der Weltwirtschaft und Steuerpolitik widerspiegeln, die Sie alle mit TradingView verfolgen können.

Crunchbase: Für Geschäftsinformationen und Investitionsanalysen

Crunchbase ist eines der beliebtesten Tools für Startups, um an wichtige Geschäftsinformationen zu gelangen. Die Plattform bietet eine Datenbank mit Unternehmensinformationen, die Sie nutzen können, um potenzielle Kunden zu finden, Konkurrenten zu analysieren und Markttrends zu erkennen. Crunchbase bietet eine Reihe von Unternehmen, von Startups in der Frühphase bis hin zu etablierten Konzernen, und enthält deren Unternehmensbeschreibung, Branche, Standort, Finanzierungsgeschichte und Führungsteam. Hier finden Sie wertvolle Daten und Einblicke in Unternehmen, Mitarbeiter, Investoren, Finanzierungsrunden, Übernahmen und Börsengänge.

Startups können Crunchbase auch nutzen, um sich mit potenziellen Investoren und Vorstandsmitgliedern zu vernetzen. Sie können Investoren identifizieren, die zu Ihrer Branche, Ihrem Wachstumsstadium und Ihrem Finanzierungsbedarf passen, indem Sie die Reihe der Startups überprüfen, in die eine VC-Firma oder ein Investor investiert hat. Mit den Suchfiltern können Sie Startups in der Frühphase in Deutschland identifizieren und die Ergebnisse auf der Grundlage von Branche, Finanzierungsphase und Finanzierungsbetrag eingrenzen.

Angelist: Soziales Netzwerk für die Mittelbeschaffung

Angelist ist eine Plattform, die Angel-Investoren und Risikokapitalgeber mit Startups zusammenbringt. Es ist eine professionelle Fundraising-Software mit über 800 VC-Firmen und 7000 Startup-Begünstigten. Sie können Risikofirmen und Investoren folgen, um über ihre Finanzierungsrunden, Exits, Übernahmen und Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Die Sicherung von Investitionen durch Angelist beginnt damit, dass Sie Ihre Startup-Präsenz auf der Plattform aufbauen.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Unternehmensprofils mit detaillierten Informationen über Ihr Team, Ihr Produkt und Ihre Geschäftsbeschreibung. Fügen Sie Links zu Ihren Geschäftsseiten und Ihrer Website hinzu, damit Investoren Ihr Startup leicht einsehen können. Setzen Sie Ihre Cold-Messaging-Fähigkeiten ein, um potenzielle Investoren anzusprechen. Beachten Sie, dass Sie bei Angelist kurze Pitch-Videos veröffentlichen können, was Ihre 60-Sekunden-Chance sein kann, einen hervorragenden Eindruck zu hinterlassen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Elevator Pitch Aufmerksamkeit erregt, klar und überzeugend ist.

Bloomberg: Für Wirtschaftsnachrichten und -berichte

Bloomberg ist eine Wirtschaftsnachrichten-App, die über das weltweite Wirtschaftsgeschehen berichtet. Gründer und Investoren bevorzugen Wirtschaftsnachrichten-Apps wie Bloomberg, um sich über die Wirtschaftspolitik, geopolitische Ereignisse und Marktnachrichten zu informieren, die sich auf den Geschäftsbetrieb und den internationalen Handel auswirken können. Dies erleichtert das Verständnis des Geschäftsklimas und die Präsentation des Potenzials Ihres Start-ups gegenüber Investoren. Bloomberg Businessweek bietet Top-Storys und Trends, die sich auf die Geschäftswelt auswirken, sowie Berichte über die wirtschaftlichen Bedingungen von europäischen Ländern wie Deutschland bis hin zu Schwellenländern wie Südafrika.

LinkedIn: Für Kontakte mit potenziellen Investoren

LinkedIn ist das grösste professionelle soziale Netzwerk, in dem Gründer, Angel-Investoren, Risikokapitalgeber, Unternehmer und andere Fachleute vertreten sind. Wenn Sie LinkedIn für eine Partnerschaft mit einem Investor nutzen möchten, sollten Sie zunächst ein hochwertiges Profil erstellen. Investoren wollen das Gesicht hinter der Marke kennenlernen. Erstellen Sie also ein einzigartiges persönliches Profil mit Ihrem Hintergrund, Ihrem beruflichen Werdegang, Auszeichnungen, Zertifizierungen und anderen relevanten Informationen, die das Interesse der Investoren wecken können. Teilen Sie Beiträge über Ihre Erfolge und Meilensteine sowie Meinungen zu Branchennachrichten und -trends und teilen Sie Ihre Sichtweise zu Beiträgen derer, die Sie für sich gewinnen möchten.

Suchen Sie dann nach Investoren in Ihrer Branche. Sie können die einfache Suchmethode verwenden, bei der Sie Abfragen wie «Fintech-Investor» eingeben und den Filter verwenden, um Ihren bevorzugten Standort einzugrenzen. Alternativ können Sie die boolesche Suchmethode verwenden, bei der Sie boolesche Schlüsselwörter wie «AND» und «OR» in Ihrer Anfrage verwenden. Wenn Sie zum Beispiel nach «Investor AND Google» suchen, erhalten Sie Ergebnisse für Personen, die den von Ihnen gewünschten Kriterien entsprechen. Senden Sie eine Kontaktanfrage an potenzielle Investoren und verfolgen Sie deren Feedback.

Sichern Sie sich die Finanzierung, die Sie für Ihr heutiges Wachstum benötigen

Der Schritt vom Produkt zur Markteinführung kann schwierig sein, wenn es an der Finanzierung mangelt. Startups nutzen Investitionen von Risikofirmen, Angel-Investoren und anderen alternativen Quellen, um das Wachstum zu steigern und den Geschäftsbetrieb zu optimieren. Einige der besten Apps, um sich für eine Finanzierung zu positionieren und um Investoren zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten, sind TradingView, Crunchbase, Angelist, Bloomberg und LinkedIn. (oa/mc/hfu)