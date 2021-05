Fundamenta Group (Schweiz) AG verstärkt Geschäftsleitung

Zug – Dr. Tina Störmer (36) wird ab 1. Juni 2021 die Geschäftsleitung der Fundamenta Group (Schweiz) AG als Chief Operating Officer (COO) erweitern. Mit der personellen Verstärkung passt das Unternehmen seine Führungsstruktur an die hohe Wachstumsdynamik an.

In der neu geschaffenen Funktion als COO verantwortet Tina Störmer die Bereiche Unternehmens­entwicklung, Corporate Communications, Human Resources und Operations.

Tina Störmer studierte Immobilienökonomie und promovierte in Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen (Dr. oec. HSG). Ihre berufliche Laufbahn startete Tina Störmer bei der Allianz Deutschland. 2015 stiess sie zu Swiss Life, wo sie zuletzt als CEO Swiss Life Asset Managers in Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers tätig war.

Daniel Kuster (CEO): «Wir freuen uns, mit Tina Störmer eine Führungspersönlichkeit mit spezifischer Kompetenz im Management von Immobilienanlagen gewonnen zu haben und sind überzeugt, dass ihre breite operative Erfahrung wesentlich zum weiteren Erfolg unserer dynamisch wachsenden Gruppe beitragen wird.» (Fundamenta Group/mc/ps)